Aktien Frankfurt Schluss: Dax erstmals über 24.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem Sprung über 24.000 Punkte hat der Dax am Dienstag auf seinem Rekordlauf die nächste Etappe absolviert. Der deutsche Leitindex stieg bis auf 24.082 Zähler und hat damit in diesem Jahr die vierte Tausendermarke hinter sich gelassen. Der Rückenwind ließ zwar nach, doch es gelang ihm, sich über dieser zu halten. Aus dem Handel ging er 0,4 Prozent höher bei 24.036,11 Punkten. Der MDax legte um 1,39 Prozent auf 30.550,83 Zähler zu.

Der anhaltende Börsenaufschwung fußt Experten zufolge auf einer Mischung aus Einflüssen, darunter die Hoffnung auf einen Lösungsweg in den globalen Zollstreitigkeiten, die US-Präsident Donald Trump angezettelt hat. Diese paart sich mit einer recht solide verlaufenden Berichtssaison der Unternehmen, dem milliardenschweren Finanzpaket der Bundesregierung und der Erwartung sinkender Zinsen in der Eurozone.

Experten verweisen wegen der Unsicherheit über Trumps Politik auch schon länger auf Kapitalströme nach Europa. Ein Vergleich mit den am Dienstag etwas schwächeren US-Börsen untermauert dies: Während der Dax in diesem Jahr mittlerweile wieder mit fast 21 Prozent im Plus steht, kommt der US-Leitindex Dow Jones Industrial aktuell nur auf ein Jahresplus von 0,4 Prozent./tih/he