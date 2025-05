Seitwärts im DAX – RWE und Rheinmetall im Rampenlicht

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Handelsschluss am Vormittag in einer weitgehend ruhigen Seitwärtsbewegung, während auch andere europäische Märkte kaum Impulse setzen: Der CAC 40 tendiert verhalten, und in London verläuft der FTSE 100 mit minimalen Ausschlägen in einer gedämpften Handelsstimmung. Ein Anflug von Zurückhaltung bei den Anlegern prägt den Tagesauftakt.

Makroökonomischer Überblick

Euro-Area-Bilanz : Um 10:00 Uhr wurde die monatliche Leistungsbilanz für März 2025 veröffentlicht. Das ausgewogene Zahlenwerk sorgte für eine leicht stabilisierende Wirkung auf den Euro und trug zur begrenzten Kursbewegung im Versorgersektor bei.

BoE-Chefökonom Pill: Bereits um 9:00 Uhr (10:00 MESZ) hielt Huw Pill seine Rede zur geldpolitischen Perspektive beim Barclays-Briefing „The monetary policy outlook“. Seine vorsichtige Haltung bei weiteren Zinsentscheidungen wurde von den Märkten mit moderater Volatilität quittiert.

Meistgehandelte Aktien Überblick

Rheinmetall (DE)

Entwicklung: Die Rheinmetall-Aktie tendiert fester und zeigt eine insgesamt erhöhte Umsatzdynamik.

Hintergrund: Anhaltende Spekulationen über potenzielle Käufer für die zivile Sparte befeuern das Interesse am Titel. Bereits vergangene Woche berichtete Reuters über fortgeschrittene Gespräche mit Interessenten.

