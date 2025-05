Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit leichtem Minus nach Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Sprung über die Marke von 24.000 Punkten und einem weiteren Rekordhoch hat der Dax zur Wochenmitte ein wenig nachgegeben. Kurz nach Handelsbeginn sank der Leitindex am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 23.963 Punkte. Der MDax verlor 0,5 Prozent auf 30.411 Zähler, nachdem er es am Dienstag auf den höchsten Stand seit rund drei Jahren geschafft hatte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Morgen um 0,2 Prozent nach unten.

Tags zuvor war der Dax in seinem Rekordlauf bis auf 24.082 Zähler gestiegen und hatte damit in diesem Jahr die vierte Tausendermarke hinter sich gelassen. Nach seinem bereits 27. Allzeithoch im laufenden Jahr, fehlten dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer noch drei weitere Rekorde zu den 30 Bestmarken aus dem ersten Halbjahr 2024, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Aus technischer Sicht sei der Dax jetzt aber im "überkauften Bereich" angekommen, warnte er./edh/jha/