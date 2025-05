ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 95 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding auf "Add" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie liege im Rahmen seiner Erwartung, schrieb Volker Bosse am Mittwoch nach den endgültigen Jahreszahlen des Baumarktkonzerns. Bei der vorgeschlagenen Dividende von 2,40 Euro je Aktie habe er etwas mehr erwartet. Der Ausblick auf 2025/26 sei gedämpft./rob/ajx/tav

