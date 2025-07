ANALYSE-FLASH: Fielmann für Baader Bank kein 'Top Pick' mehr - Runter auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Fielmann aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 67 Euro angehoben. Zudem wurde Fielmann nach dem deutlichen Kursanstieg seit Ende März von der "Baader Helvea Top Pick"-Empfehlungsliste gestrichen. Grundsätzlich aber bestätige er seine positive Sicht auf die Aktien der Optikerkette, schrieb Volker Bosse am Freitag. So schätzt der Experte die Defensivität des Geschäftsmodells. Zudem sei die relative Umsatzresistenz des Konzerns erwiesen, insbesondere in volatilen Marktzeiten. Bosse verwies auch auf strukturelle Wachstumstreiber wie die demografische Entwicklung und den nachhaltigen Markttrend hin zu Multifokal- und Kontaktlinsen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 11:47 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben