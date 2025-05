GNW-News: BAWAG Group: Moody's bestätigt Ratings und erhöht Ausblick von stabil auf positiv

^WIEN, 21. Mai 2025 - Moody's hat heute bekannt gegeben, dass es die Ratings der

BAWAG P.S.K. bestätigt und den Ausblick für die langfristigen Einlagen, vorrangig unbesicherten Verbindlichkeiten und langfristigen Emittenten-Ratings, von ?stabil" auf ?positiv" angehoben hat. Der positive Ausblick spiegelt unsere kürzlich getätigten Akquisitionen wider, die aktuell in den Konzern integriert werden. Diese weisen eine stabile Geschäftsentwicklung auf und könnten zu einer nachhaltigen Verbesserung des Finanzprofils führen. Die Pressemitteilung von Moody's ist auf unserer Website https://www.bawaggroup.com verfügbar. David O'Leary, Chief Risk Officer der BAWAG Group, kommentierte: ?Die Änderung des Ausblicks auf positiv ist ein Beleg für unsere Strategie, uns auf nachhaltiges Wachstum, Effizienz und eine sichere Bilanz zu konzentrieren. Unsere Strategie ist seit 2012 unverändert - mit den jüngsten Akquisitionen haben wir unser Geschäftsprofil mit Fokus auf die DACH/NL-Region sowie das Privatkunden- und KMU-Segment weiter ausgebaut. Der verbesserte Ausblick unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Stabilität unseres Geschäfts mit einer gesteigerten Profitabilität nach unseren Akquisitionen." Über die BAWAG Group Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäfts-pläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "er-wartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten ab-weichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tat-sächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen. Kontakt: Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com (mailto:investor.relations@bawaggroup.com) Medien: Manfred Rapolter (Head of Corporate Communications & Social Engagement) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-Mail: communications@bawaggroup.com (mailto:communications@bawaggroup.com) Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com °