ANALYSE-FLASH: Warburg Research erhöht Ziel für Hornbach Holding - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hornbach Holding von 102 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumarktkonzern habe eine solide Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gegeben, untermauert von einem aktuell vielversprechenden Geschäftsverlauf, schrieb Thilo Kleibauer am Donnerstag nach der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen für 2024/25./rob/ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

