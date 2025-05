EQS-News: Intershop präsentiert das Spring 2025 Release seiner KI-gestützten B2B-Commerce-Plattform

EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Intershop präsentiert das Spring 2025 Release seiner KI-gestützten B2B-Commerce-Plattform



22.05.2025 / 09:57 CET/CEST

KI-gestützte Innovation : Neue Tools wie der Copilot für Käufer und der Product Content Agent steigern Effizienz und senken Kosten.

Resilienz und Agilität im Fokus : Das Intershop Spring 2025 Release bietet Unternehmen eine zukunftssichere Plattform, um in unsicheren Märkten zu wachsen.

: Das Intershop Spring 2025 Release bietet Unternehmen eine zukunftssichere Plattform, um in unsicheren Märkten zu wachsen. Cloud-native Infrastruktur: Automatische Skalierung für maximale Agilität und erstklassige digitale Kundenerlebnisse ohne Unterbrechung.

Jena, 22. Mai 2025 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für den gehobenen Mittelstand in den Sektoren Herstellung und Großhandel, präsentiert das Spring 2025 Release der Intershop Commerce Plattform. Mit dieser neuen Version setzt Intershop neue Maßstäbe in Sachen Resilienz, Agilität und Zukunftsfähigkeit digitaler Handelsplattformen. Unternehmen profitieren von innovativen Funktionalitäten, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz, um den steigenden Anforderungen in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu begegnen.

Das Intershop Spring 2025 Release umfasst fünf zentrale Schwerpunkte, die gezielt auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen abgestimmt sind:

Verbessertes Kundenerlebnis und gezielte Personalisierung: Neue Funktionen wie eine intelligente Produktsuche, eine effiziente Bestellverwaltung und Wiederbestellfunktion ermöglichen eine individuellere Ansprache mit mehr Relevanz, einen effizienteren Bestellprozess und ein konsistentes Erlebnis entlang der gesamten Customer Journey. KI-gestützte Effizienzsteigerung und Umsatzwachstum: Mit innovativen KI-Assistenten wie dem „Intershop Copilot für Käufer“ und dem „Intershop Product Content Agent“ werden Prozesse automatisiert und signifikante Einsparungen erzielt. So können beispielsweise bis zu 10.000 Produktbeschreibungen pro Tag effizient optimiert oder die Conversion Rate durch individuelle Beratung erhöht werden. Verbesserte Business-User-Tools: Das neue Intershop Administration Portal mit integriertem Design View und überarbeitetem Sparque Center ermöglicht E-Commerce-Managern eine intuitive und effiziente Pflege von Storefronts und Personalisierungsfunktionen. API-gesteuerte Business-Agilität: Neue REST-APIs und Webhooks erleichtern die Anbindung externer Systeme. Webhooks, als eventbasierte Verbindungsstücke zwischen APIs, ermöglichen es, automatisch auf Ereignisse zu reagieren und gezielt Aktionen in anderen Systemen auszulösen. So können Unternehmen Commerce-Prozesse flexibel steuern und schneller auf Marktveränderungen reagieren. Operative Exzellenz: Verbesserungen in den Bereichen Skalierbarkeit, Sicherheit und Monitoring gewährleisten eine stabile und zukunftssichere Plattform. Kunden profitieren von schnelleren Entwicklungszyklen und einer gesteigerten Effizienz in ihren Geschäftsabläufen.

Ein zentrales Thema des Releases ist die Resilienzstärkung durch Effizienzsteigerungen und Verbesserungen des Kundenerlebnisses. Intershop positioniert seine Plattform als zuverlässige Basis für Unternehmen, die sich in einem unsicheren Marktumfeld behaupten und gleichzeitig Wachstumschancen nutzen möchten. Mit einer Cloud-nativen Infrastruktur, automatischer Skalierung und durchgehender Verfügbarkeit bietet das Intershop Spring 2025 Release die notwendige Flexibilität, um schnell und zuverlässig auf Marktveränderungen reagieren zu können.

„Das Spring 2025 Release ist ein Meilenstein für Intershop und unsere Kunden. Es kombiniert modernste Technologien mit praxisorientierten Lösungen, um Unternehmen in ihrer digitalen Transformation optimal zu unterstützen“, erklärt Markus Klahn, CEO bei Intershop. „Unser Ziel ist es, sowohl bestehende als auch neue Kunden von den Vorteilen unserer Plattform zu überzeugen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu sein.“

Über die Intershop Communications AG:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de.