GNW-News: Aduro Clean Technologies beauftragt Delphi mit der Lebenszyklusanalyse der HydrochemolyticT-Technologie

^LONDON, Ontario, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR150&utm_ medium=PressRelease)(?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass es Delphi (https://delphi.ca/?utm_source=Delphi%20Aduro&utm_campaign=PR150&utm_medium=Pres sRelease), ein führendes kanadisches Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit,

mit der Durchführung einer Lebenszyklusanalyse (LZA) der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie des Unternehmens zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen beauftragt hat. Delphi ist ein auf 35 Jahre Erfahrung zurückblickendes strategisches Beratungsunternehmen, das sich auf unternehmerische Nachhaltigkeit, Klimawandel, grüne Wirtschaft und Cleantech-Innovationen spezialisiert hat. Die LZA stellt ein Element der strategischen Roadmap von Aduro dar, um die Umweltverträglichkeit seiner chemischen Recycling-Plattform durch einen schrittweisen, datengesteuerten Prozess unabhängig zu bewerten und zu quantifizieren. Angesichts der zunehmenden regulatorischen und marktwirtschaftlichen Bedeutung von messbaren Umweltergebnissen stellt die LZA ein wichtiges Instrument dar, um Interessengruppen mit glaubwürdigen, von Dritten geprüften Informationen zu versorgen. Zudem wird die LZA wichtige Daten dafür liefern, wie Schwachstellen und Energieverbrauch im gesamten Prozess identifiziert und minimiert werden können, um die Ressourceneffizienz zu maximieren und die Betriebskosten zu senken. Am Anfang des Projekts steht eine LZA auf Screening-Ebene, die sich auf die Treibhausgasemissionen (THG) und den Energieverbrauch im Zusammenhang mit der

Durchführung des Hydrochemolytic(TM)-Verfahrens konzentriert. Diese Bewertung, die

auf Pre-Pilot-Leistungsdaten und zukunftsorientierten Designparametern basiert, orientiert sich an den ISO 14040 (https://scc- ccn.ca/standardsdb/standards/8118523)- und 14044-Rahmenwerken, um richtungsweisende Einblicke in das Umweltprofil der Technologie zu liefern. In dieser Phase wird die Grundlage für künftige Maßnahmen gelegt, sobald detailliertere Daten zur Verfügung stehen. Die Screening-Bewertung wird die umfassenden Bestrebungen von Aduro unterstützen, seine Innovationsstrategie mit den Leistungserwartungen von Regulierungsbehörden, Kunden und Investoren in der Kreislaufwirtschaft in Einklang zu bringen. In den nachfolgenden Phasen der LZA werden Betriebsdaten aus der Pilotanlage Next Generation Process (NGP) des Unternehmens einfließen, die sich derzeit im Bau befindet. Die zweite Phase wird eine umfassendere, ISO-konforme Bewertung aller relevanten Lebenszyklusstadien, einschließlich der Rohstoffbeschaffung und der nachgelagerten Produktwege, umfassen. In der letzten Phase ist eine

vergleichende LZA vorgesehen, in der das Hydrochemolytic(TM)-Verfahren mit anderen

chemischen Recyclingverfahren verglichen werden soll. ?Wir konzentrieren uns weiterhin auf unseren kommerziellen Weg und beginnen mit den Vorbereitungen zur Bewertung der NGP-Pilotanlage hinsichtlich ihrer Umweltleistung und -auswirkungen. Delphi ist ein äußerst renommiertes Unternehmen und ein idealer Partner für die Durchführung der LZA zur Bewertung

und Quantifizierung der Leistung der Hydrochemolytic(TM)-Technologie und ihrer

Eignung zur Unterstützung der Dekarbonisierung", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. ?Die Ergebnisse dieser Analyse werden unsere Stakeholder mit einer transparenten und datengestützten Einschätzung unseres Umweltprofils versorgen und dazu beitragen, unsere Technologie als praktikable Lösung zur Bekämpfung von Kunststoffabfällen zu positionieren." ?Unser Ziel ist es, eine solide, unabhängige Bewertung der Umweltauswirkungen und des Nutzens des Verfahrens von Aduro zu liefern", erklärte Stephan Wehr (https://www.linkedin.com/in/stephan-wehr- b2963114/?utm_source=Delphi%20Aduro%20StephanWehr&utm_campaign=PR150&utm_medium= PressRelease), Vice President, Climate Change bei Delphi. ?Der mehrstufige Ansatz bietet Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf verfügbare Daten bei gleichzeitiger Einhaltung der LZA-Best Practices. Nachdem wir bereits LZAs zu anderen chemischen Recyclingverfahren, einschließlich der Pyrolyse, durchgeführt haben, betrachten wir dies als wichtige Gelegenheit, um das unterschiedliche ökologische Profil von alternativen Verfahren wie der Hydrochemolyse hervorzuheben - insbesondere im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen und die Energieintensität." Über Delphi (https://delphi.ca/?utm_source=Delphi%20Aduro&utm_campaign=PR150&utm_medium=Pres sRelease) Delphi ist ein in Kanada ansässiges strategisches Beratungsunternehmen, das sich auf die Bereiche Klimawandel, Nachhaltigkeit sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Beratung (ESG) spezialisiert hat. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bietet Delphi praktische, umsetzbare Empfehlungen und Roadmaps, die Unternehmen helfen, Unsicherheiten zu bewältigen, Risiken zu managen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Als zertifizierte B-Corporation erfüllt Delphi hohe Standards für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit. Delphi ist Mitglied von Profoundry (https://profoundry.ca/?utm_source=&utm_campaign=PR150&utm_medium=PressRelease), einem Zusammenschluss von Nachhaltigkeitsexperten und Organisationen, darunter GLOBE Series, CBSR und Leading Change Canada, die sich für die Förderung und Bekanntmachung nachhaltiger Leistungen in ganz Kanada einsetzen. Über Aduro Clean Technologies (https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR150&utm_ medium=PressRelease) Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR150&utm_medium=Pre ssRelease) Jack Perkins, Senior Vice President aduro@kcsa.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements von Aduro Clean Technologies Inc. (?Aduro" oder das ?Unternehmen") hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie ?plant", ?erwartet", ?schätzt", ?beabsichtigt", ?geht davon aus", ?glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ?ergriffen werden können", ?könnten", ?würden", 'könnten' oder ?werden", erfolgen oder erreicht werden, identifiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den geplanten Beginn und den Abschluss einer Lebenszyklusanalyse (LZA) auf Screening-Ebene, den Umfang und den Zeitplan künftiger LZA-Phasen, die Verwendung von Pilotversuchsdaten in nachfolgenden Bewertungen, die Konformität künftiger Bewertungen mit den Normen ISO 14040 und 14044, die voraussichtliche Inbetriebnahme der Pilotanlage des Unternehmens, die Erwartung, dass die Ergebnisse der LZA vergleichende Leistungsbewertungen liefern und die Vermarktungsbemühungen des Unternehmens unterstützen werden; die

Beauftragung von Delphi mit der Durchführung der LZA der Hydrochemolytic(TM)-

Technologie (?HCT"); die Erwartung, dass die Bewertung von Delphi glaubwürdige, von Dritten überprüfte Umweltleistungsdaten liefern wird; die erwarteten Vorteile der LZA bei der Unterstützung des Stakeholder-Engagements, der Identifizierung von Ineffizienzen, der Kostenreduzierung und der Verbesserung der Ressourceneffizienz; und die Überzeugung, dass die Technologie des Unternehmens als praktikable Lösung zur Bekämpfung von Kunststoffabfällen und zur Unterstützung der Dekarbonisierung positioniert ist, einschließlich der Annahmen über die zukünftige Marktakzeptanz und die Validierung der Umweltleistung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Prognosen, Meinungen und Analysen, die von der Geschäftsleitung aufgrund ihrer Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren, die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, getroffen wurden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sind solche Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, was unter anderem von folgenden Faktoren abhängt: dem Risiko, dass die Lebenszyklusanalyse keine positiven Ergebnisse liefert; der Ungewissheit hinsichtlich der Vollständigkeit oder Genauigkeit der für die Bewertung verwendeten Pre-Pilot-Daten; den Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung der Lebenszyklusanalyse für die Einbindung von Stakeholdern und die betriebliche Effizienz, einschließlich der Möglichkeit, dass die Stakeholder die Ergebnisse der Lebenszyklusanalyse nicht akzeptieren oder wertschätzen, oder dass die betrieblichen Verbesserungen nicht wie erwartet eintreten; Risiken im Zusammenhang mit dem stufenweisen LZA-Ansatz, einschließlich der Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und Qualität der Daten aus der Pilotanlage und der Möglichkeit, dass regulatorische oder methodische Änderungen den LZA-Rahmen oder die Vergleichbarkeit beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb der NGP-Pilotanlage, einschließlich Verzögerungen, technischer Probleme oder Leistungsergebnisse, die möglicherweise nicht die kommerzielle Machbarkeit widerspiegeln; und Risiken im Zusammenhang mit der Positionierung von HCT als Dekarbonisierungslösung, einschließlich einer langsamer als erwarteten Marktakzeptanz, einer überlegenen Leistung konkurrierender Technologien oder regulatorischer Änderungen, die Anreize oder Anforderungen verschieben könnten. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, was unter anderem von folgenden Risiken abhängt: die Pilotanlage des Unternehmens könnte verspätet oder nicht wie erwartet in Betrieb genommen werden; das Unternehmen könnte nicht in der Lage sein, die erforderlichen Daten für künftige LZA-Phasen zu gewinnen oder zu sammeln; regulatorische oder methodische Änderungen könnten sich negativ auf die LZA-Ergebnisse auswirken; oder die Marktbedingungen oder Prüfverfahren Dritter könnten die Pläne des Unternehmens verzögern oder ändern. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5476b90c-c1ac- 4006-80e1-741a3c8903f0 °