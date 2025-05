Trading-Chance Rubis: Value-Aktie unterbewertet

Werbung

Die meisten Dividenden-Aristokraten sind in durchgängig aufwärts gerichteten Trends. Damit gibt es fast nie einen optisch günstigen Einstieg. Heute haben wir die seltene Situation, dass unsere aktuelle Trading-Chance eine mehrjährige Korrektur aufs Börsenparkett gelegt hat, und nun aber wieder vor einem technisch positiven Chart-Signal steht. Es handelt sich um einen der ganz wenigen europäischen Dividenden-Aristokraten: Rubis!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Rubis?

Rubis ist in den Bereichen Energie und Chemie aktiv. Im Bereich Energie vertreibt Rubis primär Flüssiggas und lagert Erdölprodukte ein. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Tanklager und ist in der Verteilung von Gasflaschen und Gas für Heizzwecke in verschiedenen Ländern aktiv. Zudem engagiert sich Rubis im Bereich der erneuerbaren Energien und entwickelt Projekte für Solarenergie. In der Chemie hat sich Rubis auf die Produktion und den Verkauf von Industriechemikalien spezialisiert. Diese Sparte umfasst ein breites Spektrum an Produkten, die beispielsweise in der Landwirtschaft, Pharmaindustrie und im Bauwesen Verwendung finden.

Stagnation belastet(e) den Kurs

Natürlich müssen wir immer kritisch hinterfragen, warum der Kurs bei einem Qualitätsunternehmen so deutlich gefallen ist. Die Antwort lautet: Stagnation! Der Gewinn stagnierte zuletzt und verharrt bei 3,30 Euro je Anteilsschein. Die Margen sind zwischen 5 und 6% festgefahren. Das hat den Anlegern etwas die Fantasie genommen. Doch dadurch ist die Aktie nun so günstig, wie noch nie. Das bereinigte KGV liegt bei 8,7. Das langfristige Durchschnitts-KGV liegt bei 14,8 beinahe doppelt so hoch. Darum erscheint uns diese Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau bereits als sehr attraktiv. Ein technisch positives Signal könnte zudem bald generiert werden.

Wenn die Hürde genommen wird, dann…

Seit 2018, speziell aber mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den weltweiten Lockdowns, befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Dieser verläuft gegenwärtig unweit des aktuellen Kursgeschehens bei 30,62-31 Euro. Gelingt es, diese wichtige (auch horizontale) Widerstandsmarke zu knacken, wäre der Weg für einen Anstieg bis 42 und später 56 Euro geebnet.

Massive Unterstützungen finden sich bei 22 und bei 27 Euro. Entsprechend haben wir auch ein Produkt ausgewählt, das etwas Puffer aufweist.

Quelle: www.tradingview.com

Zusammenfassung

Dividenden-Aristokraten sind Aktien, die man eigentlich immer kaufen kann bzw. im Depot haben sollte. Man erlebt nur selten nennenswerte Korrekturen bei diesen fantastischen Value-Werten. Umso schöner, dass wir mit Rubis nun eine Aktie haben, die deutlich korrigiert hat, deren Unternehmen fundamental aber ausgezeichnet aufgestellt ist. Wir haben ein Produkt ausgesucht, das einen gewissen Puffer mitbringt, so dass einerseits eine ordentliche Partizipation an dem bullishen Szenario gegeben ist, andererseits aber auch Korrekturen das Überleben der Position nicht gefährden.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Rubis

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 21,45 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 29,20 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,61. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HD0YGU.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 30,62/31 Euro

Unterstützungen: 22 und 27 Euro

Open end Turbo Long Optionsschein auf Rubis

