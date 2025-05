dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

'Bild': Thyssenkrupp wird in Finanzholding umgebaut

BERLIN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp soll einem Medienbericht zufolge in eine Finanzholding umgebaut werden Der Vorstand um Konzernchef Miguel Lopez wolle damit die Basis schaffen, um weitere Teile zu verkaufen, berichtete "Bild" am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise. Die Zentrale solle von aktuell 500 auf 100 Mitarbeiter verkleinert werden, dazu seien weitere Streichungen in der Verwaltung mit rund 1.000 Beschäftigten geplant. "Übrig bleibt nur eine Dachgesellschaft ohne Inhalt", habe eine mit den Vorgängen vertraute Person gesagt.

Papenburg will Salzgitter-Anteil nicht weiter aufstocken

BRAUNSCHWEIG/SALZGITTER - Der Bauunternehmer Günter Papenburg plant nach seinem gescheiterten Übernahmeversuch keine weitere Aufstockung seines Anteils am Stahlkonzern Salzgitter . "Ich wollte eine freundliche Übernahme und werde jetzt auch keine weiteren Aktien kaufen", sagte er der "Braunschweiger Zeitung". Papenburg hält bereits 29,9 Prozent an dem Konzern und ist damit größter Anteilseigner vor dem Land Niedersachsen mit 26,5 Prozent.

Trump: 'Partnerschaft' zwischen US Steel und Nippon Steel

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump stellt nach monatelanger Hängepartie eine "Partnerschaft" zwischen dem amerikanischen Stahlkonzern US Steel und dem japanischen Rivalen Nippon Steel in Aussicht. Die Formulierung ließ zunächst offen, ob Trump die von Nippon angestrebte Übernahme des US-Konzerns billigen wird - oder nur einen Einstieg. Die Aktie von US Steel ging aus dem US-Handel danach aber schon mal mit einem Plus von gut 21 Prozent.

Boeing bekommt neuen Deal mit US-Regierung zu Max-Abstürzen

WASHINGTON - Eine neue Vereinbarung zwischen Boeing und der US-Regierung soll dem Konzern einen Prozess zu den zwei tödlichen Abstürzen von Flugzeugen des Typs 737 Max ersparen. Boeing werde als Teil des Deals zusätzlich gut 1,1 Milliarden Dollar ausgeben, teilte das US-Justizministerium mit.

Trump: Neue iPhone-Zölle sollen auch für andere Hersteller gelten

WASHINGTON - Die von US-Präsident Donald Trump neu angedrohten Importzölle in Höhe von 25 Prozent für iPhones würden auch für Smartphones anderer Hersteller gelten. "Es wäre auch Samsung , und jeder, der das Produkt herstellt, sonst wäre es nicht fair", sagte Trump im Weißen Haus vor Journalisten. Die neue Abgabe auf die Einfuhr von Smartphones solle voraussichtlich ab Ende Juni eingeführt werden.

Heck von Eurowings-Maschine prallt bei Landung auf

PADERBORN - Ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Eurowings hat bei der Landung am Flughafen Paderborn kurzzeitig mit dem Heck die Landebahn berührt. Die Maschine mit der Flugnummer EW6838 war am Donnerstag aus Palma de Mallorca gekommen. Nach Angaben der Airline vom Freitag setzte sie kurz vor der Landung unerwartet hart mit dem Hauptfahrwerk auf.

EU-Reform könnte Fluggastrechte deutlich schwächen

BRÜSSEL - Von Verspätungen betroffene Fluggäste haben in Zukunft möglicherweise deutlich seltener Anspruch auf Entschädigung. Die EU-Staaten beraten derzeit über eine Reform der Fluggastrechteverordnung. Angesichts der möglichen Neuerungen schlagen Verbraucherschützer Alarm - sie fürchten, dass künftig ein Großteil der betroffenen Fluggäste keinen Anspruch mehr auf Entschädigung haben könnte. Auch aus der Bundesregierung kommt Gegenwind.

Chemiegewerkschaft: Eine Baustelle nach der anderen im Osten

ERKNER - Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat gegen eine drohende Kürzung der Produktion des US-Chemiekonzerns Dow protestiert und eine schwierige Lage für den Industriestandort Ostdeutschland beklagt. Die Landesbezirksleiterin Nordost der Gewerkschaft, Stephanie Albrecht-Suliak, sagte, besonders in Ostdeutschland tue sich "eine Baustelle nach der anderen" auf. "Für 100 Tage Onboarding hat die neue Bundesregierung keine Zeit."

Trump will massiven Ausbau der Atomkraft in den USA anschieben

WASHINGTON - Mit einer Reihe neuer Dekrete will US-Präsident Donald Trump einen massiven Ausbau der Atomkraft in den Vereinigten Staaten unterstützen. Ziel sei es, die Menge des mit Atomenergie erzeugten Stroms innerhalb der nächsten 25 Jahre zu vervierfachen, sagte ein ranghoher Vertreter der US-Regierung. "Amerika bringt eine Renaissance der Atomkraft in Gang", erklärte das Weiße Haus.

Weitere Meldungen -Landesminister: Bund soll Stromnetze finanzieren -Handynutzer sollen Funklöcher aufspüren -Erkältungswelle hält Fehlzeiten hoch -ADAC wächst auf 22,2 Millionen Mitglieder -Klingbeil dringt auf Reformen der Sozialversicherungen -Ärztepräsident warnt vor 'Versorgungsnotstand' -Deutsche Urlauber auf Platz eins in Griechenland -Internetplattform X war zeitweise gestört -Bundesamt: Energieversorgung mehr vor Cyberattacken schützen -Kretschmer für Gespräche mit Russland über Nord Stream -Umfrage: Vielen Bädern fehlt das Personal -ROUNDUP: Nach Vorfall in Cannes vorübergehend Stromausfall in Nizza

