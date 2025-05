Klingbeil 'vorsichtig optimistisch' im Zollstreit mit USA

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sich die USA und die Europäische Union im Zollstreit einigen. "Ich bin da vorsichtig optimistisch, dass das gelingt", sagte der SPD-Politiker im ARD-"Bericht aus Berlin". Man befinde sich in einer entscheidenden Phase der Verhandlungen. Eine gemeinsame Lösung liege auch im US-Interesse. "Auch die sollten ein Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten", sagte der Finanzminister. "Es muss jetzt schnell eine Lösung kommen. Sonst werden wir eine massive Unruhe in den Märkten erleben."

US-Präsident Trump hatte der EU am Freitag mit Strafzöllen von 50 Prozent auf Importe aus Europa ab 1. Juni gedroht. Ob sie tatsächlich in Kraft treten werden, ist unklar. Trump hat in der Vergangenheit regelmäßig mit hohen Zöllen gedroht - und im Anschluss eine Kehrtwende vollzogen. EU-Handelskommissar Maros Sefcovic sagte nach einem Gespräch mit der US-Seite, die EU sei entschlossen, noch einen "Deal" zu erreichen, der für beide Seiten gut sei./shy/DP/he