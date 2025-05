EQS-News: Australiens größtes Telekommunikationsunternehmen rüstet erste Sendemasten mit autarker Wasserstoffanlage von H2 Core AG aus

EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Australiens größtes Telekommunikationsunternehmen rüstet erste Sendemasten mit autarker Wasserstoffanlage von H2 Core AG aus

Einsatz der Wasserstoff-Energielösung PowerCore von H2 Core bei Telstra, Australiens größtem Telekommunikationsanbieter

PowerCore wird autarke Stromversorgung mittels kombinierter Wasserstoff-, Brennstoffzellen- und Batterietechnologie im australischen Outback für Telekommunikationsnetz sicherstellen

Hohes Potenzial für Folgeaufträge in Australien

Umsetzungs- und Vertragspartner vor Ort ist die börsennotierte GreenHy2 Ltd.

Heide, 27. Mai 2025 – Die H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) hat einen ersten Auftrag für eine PowerCore-Anlage in Australien zur Sicherung der Energieversorgung des Mobilfunknetzes im Outback erhalten. Die innovative Energielösung von H2 Core wird von Australiens größtem Telekommunikationsunternehmen, der börsennotierten Telstra Group Limited, eingesetzt. Das Unternehmen deckt mit seinem Mobilfunknetz eine Fläche von 2,4 Millionen Quadratkilometern ab und betreibt rd. 9.000 Telekommunikationsinstallationen, die aktuell noch durch Dieselaggregate unterstützt werden.

Vertrags- und gleichzeitig Umsetzungspartner vor Ort für dieses erste Projekt für H2 Core zur Ablösung von Dieselaggregaten im australischen Telekommunikationssektor ist die GreenHY2 Ltd. Das Unternehmen hat im Rahmen eines staatlich geförderten Pilotprojektes den Auftrag erhalten, in der Bergbaustadt MacDonald Hill, rund 1.250 km westlich von Sydney, eine autarke Energieversorgung für das Telekommunikationsnetz aufzubauen und wird dabei die PowerCore-Lösung von H2 Core einsetzen. Ziel ist es, eine netzunabhängige Stromversorgung mittels einer Kombination aus Elektrolyse und Brennstoffzellen in Kombination mit einem Wasserstoffspeicher und robusten Batteriespeichern unter den erschwerten Bedingungen des australischen Outbacks zu verwirklichen und teure, ineffiziente Dieselaggregate abzulösen. Die in Nutzung befindliche Anlage wird derzeit mit zwei Dieselaggregaten betrieben, die einen enormen logistischen Aufwand für den Betrieb und die Instandhaltung erfordern. Durchschnittlich hat ein Mobilfunkmast einen jährlichen Verbrauch von rd. 6.600 Litern Diesel.

H2 Core erwartet, dieses PowerCore-Projekt zur emissionsfreien und autarken Energieversorgung mittels Wasserstoff bis spätestens Ende des dritten Quartals 2025 umzusetzen. Mit diesem Pilotprojekt gehen hohe Potenziale für weitere Anschlussprojekte für die Umrüstung von Telekommunikationsanlagen auf Wasserstoff in entlegenen und schwer zugänglichen Gebieten einher. Allein Telstra ist in über 30 Ländern aktiv, unter anderem auf pazifischen Inselstaaten wie den Fidschi-Inseln und Papua-Neuguinea, die alle vor der gleichen Herausforderung stehen: Den Dauerbetrieb von Funkmasten ohne Netzanschluss ohne den Einsatz verschmutzender, aufwendig zu betreibender und zu wartender Dieselaggregate möglichst autark, robust und umweltschonend sicherzustellen.

Ulf Jörgensen, CEO H2 Core AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Partner vor Ort ein erstes Projekt mit dem größten Telekommunikationsdienstleister Australiens zur sicheren und zukunftsweisenden Stromversorgung von kritischer Infrastruktur ohne Netzanschluss umsetzen. Unsere neu entwickelten PowerCore-Anlagen sind exakt auf die Anforderungen zugeschnitten, die moderne und zukunftssichere Telekommunikationsnetze benötigen: alte und ineffiziente Stromerzeugung mit Dieselgeneratoren durch innovative, wirtschaftliche und saubere Komplettlösungen abzulösen. Wir gehören damit zu den ganz wenigen Anbietern weltweit, die schon heute in der Lage sind, entsprechende funktionsfähige Anlagen innerhalb weniger Wochen an jeden Ort der Welt zu liefern und innerhalb von Tagen in Betrieb zu nehmen.“

Über H2 Core:

Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com.

Unternehmenskontakt:

H2 Core AG

Rüsdorfer Straße 8

25746 Heide

E-Mail: ir@h2core.com

Pressekontakt:

edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: h2core@edicto.de

