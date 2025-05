Occidental Petroleum: Schwache Entwicklung der Energiepreise und Berkshire Hathaway stockt auf!

Laut dem am 15. Mai 2025 veröffentlichten 13F-Bericht hat Berkshire Hathaway seine Beteiligung an Occidental Petroleum im 1. Quartal 2025 leicht erhöht. Nachfolgend soll betrachtet werden, warum die derzeitige Entwicklung der Energiepreise möglicherweise nur ein temporärer Belastungsfaktor für Occidental Petroleum sein könnte und warum die Aktie deshalb für Anleger einen Blick wert ist.

Starke Quartalszahlen bei Occidental Petroleum

Am 07. Mai hat der Konzern nachbörslich den Bericht für das 1. Quartal veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,86 % auf 6,84 Mrd. USD gestiegen und beim EPS gab es eine Verbesserung um 38,1 % auf 0,87 USD. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 860 Mio. USD. Der operative Cashflow belief sich auf 2,1 Mrd. USD, während der freie Cashflow vor Veränderungen des Working Capitals 1,2 Mrd. USD betrug. Diese Ergebnisse wurden durch eine starke operative Leistung und höhere realisierte Rohstoffpreise unterstützt. Der Konsens für das 1. Quartal lag bei einem Umsatz in Höhe von 6,89 Mrd. USD und einem EPS in Höhe von 0,77 USD.