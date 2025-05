ANALYSE-FLASH: UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 210 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die iPhone-Verkäufe im April seien so hoch ausgefallen wie seit Oktober 2021 nicht mehr, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Dies könnte allerdings Vorzieheffekten wegen der angekündigten US-Importzölle geschuldet sein./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2025 / 00:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 00:31 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------