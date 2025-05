DAX-FLASH: Wenig Bewegung vor Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger stehen am Mittwoch mit den nach Handelsende in Deutschland erwarteten Resultaten von Nvidia vor der nächsten Mutprobe. Im Vorfeld wollen sie sich am Morgen nicht klar positionieren, denn der Broker IG taxierte den Dax wenig bewegt. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start lag die Indikation im Schlusskursvergleich fast unverändert bei 24.224 Punkten. Die zuletzt umringte Marke von 24.000 Punkten dürfte eine Schlüsselrolle behalten.

Als Inbegriff des Künstliche-Intelligenz-Themas (KI) hat Nvidia immer wieder Relevanz für den gesamten Aktienmarkt. Der Deutsche-Bank-Experte Jim Reid schrieb am Vortag, die Zahlen könnten das interessanteste Einzelereignis in dieser Woche werden. Laut einem Händler steht dieses Mal "noch mehr auf dem Spiel", da das allgemeine Vertrauen in KI-Halbleiter wegen der Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wackeliger geworden sei.

Der Dax trägt mittlerweile auch die Bürde mit sich herum, in diesem Jahr schon annähernd 22 Prozent gewonnen zu haben, womit er andere bedeutende Leitindizes deutlich abhängt. Die US-Börsen bieten dem Leitindex am Mittwoch auch nur wenig Orientierung, da sie am Vorabend die Erleichterung über Trumps aufgeschobene EU-Zölle noch nachvollzogen. Im Frankfurter Handel hatte sich diese schon am Montag gezeigt./tih/zb