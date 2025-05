Eurowings erprobt auf erster Strecke neue Business-Sitze

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings stattet erste Flugzeuge auf der Mittelstrecke mit komfortableren Business-Sitzplätzen aus.

Das neue Sitzkonzept komme ab Herbst im Airbus A320neo auf der Strecke Berlin-Dubai zum Einsatz, erklärte die Airline am Mittwoch. "Mit unserem neuen Premium BIZ Seat bieten wir Geschäftsreisenden wie Urlaubern ein völlig neues Komfortniveau auf der Mittelstrecke", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof. Das sei ein neuer Standard für das Marktsegment der Direktflüge in Europa, in dem Eurowings etwa mit den Billigfliegern Ryanair und Easyjet konkurriert.

Bisher hat die Business-Class bei Eurowings die gleiche Bestuhlung wie die Economy-Class, allerdings mit einem freien Mittelsitz in der branchenweit üblichen Reihe von zwei Mal drei Plätzen in Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Von den breiteren Sitzen werden zwei an jeder Seite des Flugzeugs eingebaut, insgesamt acht Stück. Die Markterprobung des neuen Business-Konzepts soll auch anderen Airlines der Lufthansa-Gruppe Erkenntnisse zur Flottenmodernisierung liefern. Ab 2027 wird die Eurowings-Flotte von rund 100 Maschinen mit 40 neuen Modellen des Typs Boeing 737-8 MAX erneuert. "Bis dahin sollen Kabinendesign und -komfort grundlegend neu definiert sein." Das Produkt- und Serviceporfolio will Eurowings erweitern, um mehr Kunden zu gewinnen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)