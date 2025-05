EQS-News: AGRANA beschließt Erwerb der Anteile der Raiffeisen Ware Austria (RWA) an AUSTRIA JUICE

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AGRANA beschließt Erwerb der Anteile der Raiffeisen Ware Austria (RWA) an AUSTRIA JUICE

Die AGRANA Beteiligungs-AG hat den Beschluss gefasst, die Anteile der RWA Raiffeisen Ware Austria AG an der AUSTRIA JUICE GmbH zur Gänze zu erwerben. Damit soll die bisher gemeinsam gehaltene AUSTRIA JUICE GmbH (50,01 % AGRANA und 49,99 % RWA) vollständig von AGRANA übernommen werden. Nach den erforderlichen Entscheidungen im AGRANA-Aufsichtsrat sowie in der RWA-Hauptversammlung hat der AGRANA-Vorstand heute den Erwerb der RWA-Anteile, der unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden steht, beschlossen. Der Kaufpreis beträgt 54,7 Mio. Euro.

AUSTRIA JUICE zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und produziert darüber hinaus natürliche Aromen, Getränkegrundstoffe sowie Direktsäfte für die weiterverarbeitende Getränke- und Lebensmittelindustrie. Das breite Produktportfolio umfasst auch All-in-One-Fruchtweine und Cider-Applikationen. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Kröllendorf (Niederösterreich) und verfügt über 13 Produktionsstandorte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, der Ukraine und China. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 1.000 Menschen. Der Umsatz beträgt rund 330 m € jährlich und wird von AGRANA vollkonsolidiert.

„Die vollständige Übernahme von AUSTRIA JUICE ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung unserer Konzernstrategie NEXT LEVEL. In unserem neu gebündelten strategischen Geschäftsbereich ‚Food & Beverage Solutions‘ beabsichtigen wir das Geschäft mit Getränkegrundstoffen und Aromen von AUSTRIA JUICE stärker mit unserer Fruchtzubereitungssparte zu vernetzen und global auszuweiten. Zudem wird uns das Produktportfolio und die vorhandene Lösungskompetenz von AUSTRIA JUICE bei der Erschließung neuer Märkte, Absatzkanäle und Kundengruppen zusätzlichen Schub verleihen“, erklärt AGRANA CEO Stephan Büttner.

„Mit dem Verkauf unserer AUSTRIA JUICE-Anteile an die AGRANA setzen wir als RWA einen weiteren Schritt zur Fokussierung auf unser Kerngeschäft. In einem sich wandelnden Marktumfeld ist es wichtig, unsere Kräfte gezielt auf unsere Stärken zu konzentrieren, um nachhaltiges Wachstum und genossenschaftlichen Mehrwert zu sichern“, erklärt Johannes Schuster, Vorstandsvorsitzender der RWA Raiffeisen Ware Austria.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Über RWA Raiffeisen Ware Austria:

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern.

Rückfragehinweis

AGRANA: Markus Simak, markus.simak@agrana.com, +43-1-21137-120-84

RWA: Stephanie Reimann, pr@rwa.at, +43-2262-75550-3600

