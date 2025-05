GNW-News: Bitget listet Ripple USD (RLUSD), um das Stablecoin-Angebot auf dem Spotmarkt zu erweitern

^VICTORIA, Seychellen, May 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat die Notierung von Ripple USD (https://ripple.com/solutions/stablecoin/) (RLUSD) auf seiner Spot-Trading-Plattform bekannt gegeben. RLUSD, ein von Ripple ausgegebener, USD-gestützter Stablecoin auf Unternehmensniveau, betritt das Bitget-Ökosystem zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach sicheren und konformen digitalen Assets weiter steigt, insbesondere unter institutionellen Teilnehmern und Entwicklern, die sich auf Blockchain-Anwendungsfälle auf Unternehmensniveau konzentrieren. Als 1:1 an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin wird RLUSD nativ sowohl auf dem XRP Ledger (XRPL) als auch auf Ethereum ausgegeben und nutzt jeweils die einzigartigen Stärken der Blockchains. Der Vermögenswert wird durch eine getrennte Reserve gedeckt, die in US-Dollar-Fiat und Barmitteln gehalten wird. Die Entscheidung von Bitget, RLUSD zu listen, steht im Einklang mit seiner Strategie, starke Assets mit hoher Nutzenorientierung auf seinem wachsenden Spotmarkt zu unterstützen, der als kuratierter Raum für Projekte dient, die die Blockchain-Einführung durch reale Anwendungen vorantreiben. ?Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Ripple, einem Team, das die Einführung von Kryptowährungen konsequent vorangetrieben hat", so Gracy Chen, CEO von Bitget. ?RLUSD sticht als einer der wenigen Stablecoins hervor, die von einer vom NYDFS zugelassenen Treuhandgesellschaft mit beschränkter Haftung ausgegeben werden, und unterliegt damit einem einzigartig klaren regulatorischen Rahmen. Das ist besonders wichtig für Institutionen, die in der sich entwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte von heute auf Transparenz und Compliance Wert legen. Die Notierung des RLUSD entspricht zudem unserer Strategie für 2025, das institutionelle Angebot zu erweitern und ein zuverlässigeres, vertrauenswürdigeres Ökosystem aufzubauen." Die Notierung des RLUSD bei Bitget erweitert den Zugang und bietet einen vertrauenswürdigen Handelsplatz für einen der am strengsten überwachten digitalen Vermögenswerte der Branche. Bitget baut seine Notierungen kontinuierlich aus, um der steigenden Nachfrage auf dem Kryptomarkt gerecht zu werden. Die Integration des RLUSD ist eine Reaktion auf die anhaltende Welle von Stablecoins, die als wichtige Instrumente in dezentralen Finanz- (DeFi), Gaming- und tokenisierten Vermögenswert- Ökosystemen immer beliebter werden. Mit einer umfangreichen Auswahl von über 900 Kryptopaaren und dem Anspruch, sein Angebot stetig zu erweitern, verbindet Bitget Nutzer mit verschiedenen Ökosystemen, darunter Bitcoin, Ethereum, Solana, Base und TON. Die Aufnahme des RLUSD ist ein strategischer Schritt, regulierte Stablecoins als Tor zum Handel mit innovativen Kryptoprojekten zu nutzen. Weitere Informationen zu RLUSD auf Bitget finden Sie hier (https://www.bitget.com/en/support/articles/12560603828371). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Über Ripple Ripple ist der führende Anbieter einer Infrastruktur für digitale Vermögenswerte für Finanzinstitute und andere Unternehmen. Ripple liefert einfache, konforme und zuverlässige Software, die Effizienzsteigerungen ermöglicht, Reibungsverluste reduziert und Innovationen im globalen Finanzwesen fördert. Die Lösungen von Ripple nutzen den XRP-Ledger und sein natives digitales Asset, XRP, das speziell entwickelt wurde, um schnelle, kostengünstige und hoch skalierbare Transaktionen für Entwickler und Finanzanwendungen zu ermöglichen. Mit einer bewährten Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt leisten die Zahlungsverkehrs-, Verwahrungs- und Stablecoin-Lösungen von Ripple Pionierarbeit in der digitalen Asset-Wirtschaft und schaffen Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Blockchain für Unternehmen. Gemeinsam mit Kunden, Partnern und der Entwicklergemeinschaft verändern wir die Art und Weise, wie Werte geschaffen, aufbewahrt, verwaltet und bewegt werden. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9cba8e14-64a1-4afa-b20e- 1fb01bb7d4f6 °