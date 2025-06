CANCOM - Auf die Watchlist!

Von dem 2022er-Rückschlag hat sich die Cancom-Aktie bisher kaum erholt. Unter Strich notiert der Titel auf dem Niveau von 2017. Und dennoch gehört das Papier aktuell auf die Beobachtungsliste – vielleicht sogar mehr als das. Letzteres ist auf ein mögliches, verschachteltes Kursmuster zurückzuführen. Die Tiefpunkte bei 21,22/21,70 USD bilden einen Doppelboden, welcher mit dem Spurt über die Hochs bei 29 EUR abgeschlossen wurde. Gleichzeitig ist die beschriebene Bodenbildung Teil einer möglicherweise noch größeren, unteren Umkehr der letzten drei Jahre (siehe Chart). Um die finale Trendwende abzuschließen, bedarf es eines Sprungs über die fallende Nackenlinie der Formation (akt. bei 31,99 EUR). Das rechnerische Anschlusspotenzial aus der kleineren Bodenbildung von gut 7 EUR lässt auf einen großen Befreiungsschlag hoffen. Dadurch entsteht das diskutierte verschachtelte Kursmuster. Bildlich gesprochen beginnt also möglicherweise gerade ein charttechnisches Rad in das andere zu greifen. Um diese Perspektive nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Ausbruchsmarken bei knapp 29 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

CANCOM (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CANCOM

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.