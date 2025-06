EQS-News: Christine Romar startet als Head of Europe bei CMC Markets – Ehemalige Citi-Managerin soll Multi-Asset-Brokerage vorantreiben

Emittent / Herausgeber: CMC Markets Deutschland / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Christine Romar startet als Head of Europe bei CMC Markets – Ehemalige Citi-Managerin soll Multi-Asset-Brokerage vorantreiben



26.06.2025 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Christine Romar startet als Head of Europe bei CMC Markets – Ehemalige Citi-Managerin soll Multi-Asset-Brokerage vorantreiben

Frankfurt am Main, 26. Juni 2025 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, verstärkt sein Management-Team in Frankfurt mit Christine Romar. Sie ist für das europäische Geschäft verantwortlich und soll so das Unternehmen in eine Multi-Asset-Zukunft führen.

Christine Romar kommt von der Citi, wo sie zuletzt als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten verantwortet hat. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Zudem war Romar in dieser Zeit Mitglied des Aufsichtsrats des europäischen Derivate-Verbands EUSIPA und im Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere, BSW.

Christine Romar wird als CEO neben Craig Inglis (CCO Europe) und Harald Alberts (COO Europe) drittes Mitglied der Geschäftsführung der CMC Markets Germany GmbH.

„Christine Romars langjährige Erfahrung im Bereich strukturierte Produkte und verbriefte Derivate ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir uns in Europa zu einer Multi-Asset-Plattform entwickeln. Die geplante Erweiterung der deutschen Lizenz wird dabei als Katalysator für das Wachstum dienen“, so Laurence Booth, Global Head of Markets. „Christine Romar wird eng mit der Bundesbank und der BaFin zusammenarbeiten, um so unsere regulatorische und operative Präsenz in der gesamten Europäischen Union weiter auszubauen.“

„Die Ernennung unterstreicht auch unser Engagement, in hochkarätige Führungskräfte zu investieren und ein anspruchsvolles Angebot für europäische Kunden in den Bereichen Forex, börsengehandelte Produkte, strukturierte Anlagen und tokenisierte Vermögenswerte aufzubauen“, so Booth weiter.

Ansprechpartner für die Presse:

Thomas Kranch

Kranch Media UG (haftungsbeschränkt)

Mozartstraße 30

64584 Biebesheim am Rhein

Tel.: +49 (0) 151 / 1200 2535

E-Mail: tk@kranch-media.de

Web: www.kranch-media.de

Über CMC Markets

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. Anleger können über 12.000 verschiedene Werte als CFDs handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/.

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.