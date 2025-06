Mikron Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Zulassungsgenehmigung

Verfügung der Übernahmekommission im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung der Ammann Group Holding AG



30.06.2025 / 19:15 CET/CEST





Boudry, 30. Juni 2025, 18:00 Uhr – Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Mikron Holding Aktien von Rudolf Maag durch die Ammann Group Holding AG und der darauffolgenden Abspaltung und Übertragung dieser Beteiligung an die von denselben Aktionären kontrollierte AFC Beteiligungen AG haben die Mikron Holding AG, die Ammann Group Holding AG, die AFC Beteiligungen AG und deren Aktionäre eine Feststellungsverfügung der Übernahmekommission (UEK) erhalten.



In der Verfügung stellt die UEK unter anderem fest, dass diese Transaktionen keine Angebotspflicht auslösen bzw. dass keine übernahmerechtlich relevanten Tatbestände vorliegen, die ein öffentliches Kaufangebot an die Aktionäre der Mikron Holding AG erforderlich machen würden.



Die vorliegende Verfügung wird auf der Website der Übernahmekommission veröffentlicht (www.takeover.ch).



Ein Aktionär, der eine Beteiligung von mindestens drei Prozent der Stimmrechte an der Zielgesellschaft, ob ausübbar oder nicht, nachweist und am Verfahren bisher nicht teilgenommen hat, kann gegen die vorliegende Verfügung innerhalb von fünf Börsentagen Einsprache erheben.

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt sehr präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Zerspanungswerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig – als Partner von Unternehmen der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Automobil- und der Maschinenbauindustrie allgemein. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Die beiden Geschäftssegmente Mikron Automation und Mikron Machining Solutions haben ihre Hauptstandorte in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in den USA, in Deutschland, Singapur, China, Litauen und Italien. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN). Die Mikron Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1590 Mitarbeitende.

Kontakt

Mikron Switzerland AG, Philippe Wirth, CFO Mikron Group Telefon +41 91 610 62 09, investors@mikron.com

Download Medienmitteilung

Medienmitteilung (pdf)

Investor-Relations-Kalender

18.07.2025, 07.00, Uhr Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR, Halbjahresergebnis 2025 Mikron® ist eine Marke der Mikron Holding AG, Biel (Schweiz).

Mikron Holding AG | Route du Vignoble 17 | 2017 Boudry | Schweiz | T+41 32 321 72 00 | F +41 32 321 72 01 | www.mikron.com

Abbestellen

Ende der Medienmitteilungen



2162822 30.06.2025 CET/CEST