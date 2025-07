ROUNDUP 3: Bahnverkehr in Norddeutschland bis Tagesende beeinträchtigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Mehrere Böschungsbrände, eine Oberleitungsstörung sowie eine Bombenentschärfung in der Nähe des Hauptbahnhofs Osnabrück haben den Personenfernverkehr in Norddeutschland beeinträchtigt. Es kam zu Zugumleitungen sowie Verspätungen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Am Abend war nach Angaben der Bahn noch die Strecke zwischen Wolfsburg und Stendal gesperrt.

ICE-Züge zwischen Mannheim - Frankfurt(M) - Braunschweig und Berlin würden umgeleitet und verspäteten sich um etwa 70 Minuten. Der Halt Wolfsburg Hbf entfalle. ICE- und IC-Züge zwischen Hannover und Berlin würden ebenfalls umgeleitet und verspäteten sich um etwa 90 Minuten.

Brände im Raum Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Die Böschungsbrände gab es laut Bahn im Raum Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die Brände sowie die Bombenentschärfung führten auf den Strecken zwischen Berlin und Ruhrgebiet/Hannover sowie Hamburg und Berlin zu Verspätungen.

Betroffen war unter anderem auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die nach eigenen Angaben von Berlin nach Hamburg fahren, dort ihre Oma besuchen und an einer Diskussionsrunde mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor teilnehmen wollte. Dabei sollte es um die Frage gehen, ob die Klimakrise die Gesellschaft spalte. "Aber manchmal frisst sich die Symbolik dann doch selbst auf", sagte sie in einer Instagram-Story vor einem in der Sommerhitze stehenden ICE, der sie eigentlich in die Hansestadt bringen sollte.

Bombenentschärfung in Osnabrück verlangte Menschen Geduld ab

In Osnabrück mussten sich die Menschen angesichts der kurzfristig angesetzten Entschärfung eines Weltkriegsblindgängers auf eine viele Stunden dauernde Evakuierung einstellen. Rund 20.000 Menschen mussten das betroffene Gebiet verlassen, wie ein Stadtsprecher sagte.

Bei der Bahn wurden deshalb ab etwa 16.30 Uhr den Angaben zufolge ICE-, EC- und IC-Züge zwischen Hamburg - Bremen und Münster in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Kurz nach 21.00 Uhr hieß es dann schließlich: Die Bombe ist entschärft.

Erst vor zwei Wochen wurde in Osnabrück kurzfristig eine Bombenentschärfung angesetzt. Davon waren 11.000 Menschen betroffen, die abends ihre Wohnungen verlassen mussten und erst spät in der Nacht zurück durften./mni/klm/DP/stw