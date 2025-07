USA: ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie steigt deutlicher als erwartet

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni etwas deutlicher verbessert als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 49,0 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Es ist der erste Anstieg des Stimmungsindikators nach vier Rückgängen in Folge. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Wert von 48,8 Punkten gerechnet.

Der ISM-Index liegt damit aber weiter unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert so unverändert ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität in den Industriebetrieben. Im Januar war der ISM erstmals seit Oktober 2022 über diese Marke gestiegen und hatte sich auch im Februar knapp darüber gehalten.

Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed würden durch die Daten tendenziell gedämpft, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Dafür spreche auch der Index der bezahlten Preise, der trotz des schon sehr hohen Niveaus nochmals gestiegen ist.

Vertreter der US-Notenbank haben Wortberg zufolge zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, es wegen der Inflationsgefahren nicht eilig zu haben, die Geldpolitik zu lockern./la/jha/