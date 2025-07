ABB lanciert neue Roboter für chinesischen Markt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB bringt drei neue Familien von Fabrikrobotern auf den Markt.

Sie wurden speziell für den chinesischen Markt entwickelt und sollen etwa in den Bereichen Elektronik, Lebensmittel und Getränke sowie Metallverarbeitung zum Einsatz kommen, teilte das Unternehmen aus Zürich am Mittwoch mit. ABB will damit von der steigenden Nachfrage nach Automatisierungslösungen bei mittelständischen Unternehmen profitieren. Ein Roboter soll je nach Ausstattung zwischen 20.000 und über 100.000 Dollar kosten. China ist der größte Markt für ABB-Roboter und steht für rund 30 Prozent des Robotergeschäfts des Konzerns.

