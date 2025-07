Aktien Europa Schluss: Überwiegend im Plus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Gewinn von 0,69 Prozent bei 5.318,72 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI letztlich um 0,24 Prozent auf 11.992,24 Zähler. Dagegen sank der britische FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 8.774,69 Punkte.

Trotz der überwiegend höheren Kurse sei die sommerliche Lethargie und Müdigkeit zu spüren, hieß es. Bei den Zöllen könnte den Börsen ein heißer Sommer bevorstehen.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Aussetzung der US-Zölle auf EU-Waren nicht über den 9. Juli hinaus zu verlängern, solle Druck auf die Verhandlungspartner ausüben, bemerkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Sollte das Weiße Haus aber schon in einer Woche wieder an der Zollschraube drehen, wird das sicherlich nicht spurlos an den betroffenen Unternehmen und an deren Aktienkursen vorbeigehen", so Altmann./edh/stw