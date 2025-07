dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung nach zwei schwachen Tagen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach einem zweitägigen Rückschlag dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,6 Prozent höher auf 23.819 Punkte. Damit könnte der Dax seine 21-Tage-Linie doch noch halten, unter die er tags zuvor gerutscht war. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend. Insgesamt bleibt der Dax in einer Konsolidierung von seinem Rekordhoch von Anfang Juni bei 24.479 Punkten.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ UND S&P 500 IM MINUS - Die Jagd der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 nach Höchstständen hat am Dienstag eine Auszeit genommen. Zum Start in den Juli und ins zweite Börsen-Halbjahr unternahm hingegen der Dow Jones Industrial einen Versuch, den Rückstand auf seine rekordhohen Indexkollegen zu verringern. Mit einem Anstieg um 0,91 Prozent auf 44.494,94 Punkte konnte er seinen Abstand zur Bestmarke auf weniger als 600 Punkte reduzieren. Am breiten Markt und der Nasdaq-Börse, jüngst getrieben von Themen wie dem KI-Boom und verstärkten Hoffnungen auf US-Zinssenkungen, stockte die Rekordjadg indes. Während der marktbreite S&P 500 um 0,11 Prozent auf 6.198,01 Zähler fiel, sank der Nasdaq 100 um 0,89 Prozent auf 22.478,135 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Unsicherheit mit Blick auf US-Zollverhandlungen hat den japanischen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Der Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. So steht eine Einigung in dem von den USA losgetretenen Handelskonflikt mit Japan noch aus, eine wichtige Deadline naht. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen enthält, ging es um indes um 0,1 Prozent nach oben. Der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg nach der Feiertagspause am Vortag um 0,7 Prozent.

DAX 23673,29 -0,99% XDAX 23713,09 -0,96% EuroSTOXX 50 5282,43 -0,39% Stoxx50 4452,92 -0,03% DJIA 44494,94 0,91% S&P 500 6198,01 -0,11% NASDAQ 100 22478,14 -0,89%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,42 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1792 -0,12% USD/Yen 1,3736 -0,07% Euro/Yen 169,42 0,06%%

BITCOIN:

Bitcoin 106.545 0,79% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 67,19 +0,08 USD WTI 65,52 +0,07 USD

