Die Vaudoise Versicherungen unterstützen erneut junge Talente an der Vaudoise Junior Champion Trophy



03.07.2025 / 09:00 CET/CEST





Lausanne, 3. Juli 2025 – Die Vaudoise Versicherungen setzen sich auch in der zweiten Ausgabe der Vaudoise Junior Champion Trophy für den Schweizer Tennisnachwuchs ein. Seit 2022 unterstützt die Vaudoise als Main Partner von Swiss Tennis alle Clubs, die mindestens ein Spiel an der Vaudoise Junior Champion Trophy gewinnen.

Seit Beginn der Partnerschaft mit Swiss Tennis unterstützt die Vaudoise nicht nur vielversprechende Talente wie Céline Naef und Dominic Stricker, sondern organisiert auch eine grosse Auswahl an Veranstaltungen für Kinder von 5 bis 18 Jahren: Vaudoise Team Cup, Vaudoise Junior Cup, Vaudoise Junior Interclub sowie die Vaudoise Junior Champion Trophy, die Schweizer Juniorenmeisterschaften, die zweimal pro Jahr stattfindenden. Nach der Unterstützung der Gewinnerinnen und Gewinner im letzten Jahr ist die Vaudoise stolz darauf, die Clubs erneut mit einem Gesamtbetrag von CHF 40 000.– zu unterstützen. Dieser Betrag wird auf die Sieger-Clubs der Vaudoise Junior Champion Trophy aufgeteilt.

Die Schweizer Junioren-Sommermeisterschaften finden vom 5. bis 12. Juli 2025 statt. An dieser Veranstaltung können junge Sportlerinnen und Sportler über sich hinauswachsen und zahlreiche Preise gewinnen.

Konkrete Hilfe für Clubs Neben dem finanziellen Aspekt stellt die Vaudoise auch die konkrete Verwendung der Gelder, die den letztjährigen Siegerclubs zugesprochen wurden, in den Vordergrund. Dank dieser Unterstützung konnten mehrere Clubs ihre Infrastruktur verbessern, Schnupperkurse anbieten, ihre Sportausrüstung erneuern oder mehr Ausbildungen für ihre Trainer anbieten und so dazu beitragen, ihren jungen Spielerinnen und Spielern optimale Trainingsbedingungen zu bieten. In den Videos «Welcome to my Club» berichten der Tennis Club Gland und der Tennis Club Linth Indoor über ihre Erfahrungen.

Sehen Sie sich hier unser Engagement für den Schweizer Tennisnachwuchs in der ersten Folge von «Welcome to my Club» auf Instagram an.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende: Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

