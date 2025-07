US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 110,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,39 Prozent.

In den USA wurde nach dem Feiertag am Montag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch im weiteren Wochenverlauf bleibt es datenseitig ruhig.

Im Blick des Anleihemarktes steht daher weiterhin die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Kurz vor Fristende informieren die Vereinigten Staaten eine Reihe von Ländern über neue Zölle oder mögliche Handelsabkommen. 12 bis 15 Länder sollen nach Worten des Präsidenten Donald Trump bis Mittwoch entsprechende Briefe erhalten. Im Fall neuer Zölle sollen diese dann am 1. August in Kraft treten, ergänzte Handelsminister Howard Lutnick in einer gemeinsamen Stellungnahme, die unter anderem der US-Sender Fox News verbreitete. Die Frist für die EU endet am Mittwoch.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Die Gespräche seien gut verlaufen, insbesondere in der vergangenen Woche seien erhebliche Fortschritte in Richtung einer grundsätzlichen Einigung erzielt worden, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit. Man sei nun am "Anfang der Schlussphase". Für den Fall, dass es keine Verständigung geben sollte, hat Trump weitere neue Zölle auf Einfuhren aus der EU angedroht./jsl/he