'Enorme Bedrohung' - Macron warnt vor endlosem Gaza-Krieg

LONDON (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert eine bedingungslose und sofortige Waffenruhe im Gaza-Krieg. Ein endloser Krieg sei eine "enorme Bedrohung" für die Region und die Sicherheit aller, sagte Macron während seines Staatsbesuchs in Großbritannien. Der 47-Jährige hielt eine Rede vor Parlamentsmitgliedern beider Häuser im Palace of Westminster im Zentrum Londons.

Im Gaza-Krieg sei die Zweistaatenlösung mit der Anerkennung eines palästinensischen Staates die einzig richtige für einen langfristigen Frieden, sagte Macron. Zugleich rief er zur Freilassung der israelischen Geiseln der Hamas auf. In dem Konflikt werden derzeit Gespräche über eine 60-tägige Feuerpause geführt.

Ukraine "wird niemals aufgegeben"

Macron bekräftigte zudem den europäischen Beistand für die von Russland angegriffene Ukraine. Diese werde "niemals aufgegeben", sagte der französische Präsident, der grundsätzlich von "täglichen Bedrohungen" für die Weltordnung warnte. Er sehe direkte Attacken auf die Demokratie und Versuche, die Welt zu teilen.

An diesem Donnerstag leiten Macron und der britische Premierminister Keir Starmer eine Videokonferenz der sogenannten Koalition der Willigen, die im Frühjahr zur Unterstützung der Ukraine ins Leben gerufen worden war. Jedes Mal, wenn Russland in der Ukraine vorrücke, rücke die Bedrohung für die weiteren europäischen Länder näher, sagte Macron.

Der Staatschef und seine Ehefrau Brigitte waren am Morgen in England angekommen. Empfangen wurden sie von der Königsfamilie, unter anderem eine Kutschfahrt mit König Charles III. und Königin Camilla sowie eine Führung durch eine Sonderausstellung auf Schloss Windsor standen auf dem Programm. Macron ist das erste europäische Staatsoberhaupt, das seit dem Brexit zu einem Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast ist./mj/DP/men