EQS-News: Einhell weiter auf Wachstumskurs: Hauptversammlung bekräftigt strategische Ziele

EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Hauptversammlung

Einhell weiter auf Wachstumskurs: Hauptversammlung bekräftigt strategische Ziele



08.07.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einhell weiter auf Wachstumskurs: Hauptversammlung bekräftigt strategische Ziele

Landau a. d. Isar, 04. Juli 2025 – Die Einhell Germany AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück und stellt auf der Hauptversammlung in Landau a. d. Isar die Weichen für weiteres Wachstum. Trotz eines anhaltend herausfordernden Marktumfelds mit volatilen Währungsentwicklungen konnte das international agierende Unternehmen sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich steigern. Im Fokus steht weiterhin die konsequente Umsetzung der Vision, mit der Power X-Change Plattform die Umsatzmilliarden Nummer zwei und drei zu erreichen.

Starkes erstes Halbjahr: Wachstum bei Umsatz und Ergebnis

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigerte Einhell den Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2025 um rund 9,3 Prozent auf etwa 630 Millionen Euro (Vj. 576,2 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern liegt noch nicht final vor, wird aber geschätzt bei etwa 59 Millionen EUR liegen (Vj. 50,1 Millionen EUR). Die EBT-Marge vor PPA liegt mit voraussichtlich über 9,3 Prozent auf hohem Niveau – und das trotz negativer Währungseinflüsse, die auch im weiteren Jahresverlauf als Risikofaktor bestehen bleiben. Vorstand und Aufsichtsrat zeigten sich auf der Hauptversammlung zufrieden mit der Entwicklung des ersten Halbjahres. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt.

Power X-Change als Wachstumsmotor

Im Zentrum der strategischen Ausrichtung steht die Power X-Change Plattform, mit der Einhell bereits heute mehr als 300 Akku-Werkzeuge und Gartengeräte betreibt. Die unternehmenseigene Akku-Produktion in Ungarn und Asien trägt bereits mit über einer Million Einheiten jährlich zur Versorgung bei.

Power X-Change ist dabei der zentrale Wachstumstreiber auf dem Weg zu den nächsten Meilensteinen: Die zweite Umsatzmilliarde will Einhell bis spätestens 2029 erreichen, die dritte Milliarde bis 2035. Die Expansionsziele stehen für einen klaren Zukunftsplan: „Unsere Vision ist ambitioniert – aber absolut erreichbar“, so Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. „Mit unserem starken Team, der Innovationskraft unserer Power X-Change Plattform und einer klaren strategischen Ausrichtung bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam auch die nächste und übernächste Umsatzmilliarde realisieren werden.“

Starke Marke, starke Partnerschaften

Einhell investiert weiterhin massiv in den strategischen Markenaufbau. Die internationale Kooperation mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sowie die Partnerschaft mit dem FC Bayern München sorgen für starke Sichtbarkeit in der Zielgruppe. Die Positionierung als „Einhell. Die Akku-Kompetenz.“ wird in über 70 Ländern durch 360°-Kampagnen transportiert.

Neue Märkte, neue Segmente, neue Services

Einhell baut sein Portfolio gezielt in Wachstumsfeldern aus – unter anderem in den Bereichen Reinigungstechnik, Aufbewahrungslösungen und mit der PROFESSIONAL-Linie für anspruchsvolle Anwender:innen. Zusätzlich setzt das Unternehmen auf die internationale Expansion und erschließt neue Märkte in den USA, Mexiko, Saudi-Arabien, Ägypten, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.

08.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2166500 08.07.2025 CET/CEST