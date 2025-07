GNW-News: Unternehmen stärken Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle mit der OpenStack Business Private Cloud von Rackspace Technology

^SAN ANTONIO, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)(®) (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von ganzheitlichen Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Einführung von Rackspace OpenStack Business bekannt, einer neuen, Open-Source-basierten, dedizierten Private Cloud für Unternehmen, die geschäftskritische oder gesetzlich regulierte Workloads ausführen. Diese vollständig verwaltete Lösung bietet optimierte Leistung, erhöhte Sicherheit und umfassenden Betriebssupport, ohne den Aufwand, eigene Infrastruktur zu verwalten. Rackspace OpenStack Business wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine kosteneffiziente Cloud-Lösung mit Fokus auf Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle. Mit dieser Einführung baut Rackspace seine Führungsposition im Bereich Open-Source-Private-Clouds aus, indem es eine spezielle, sichere OpenStack-Infrastruktur bereitstellt und gleichzeitig die wachsende Nachfrage von Unternehmen erfüllt, die Kontrolle ohne Kompromisse oder Anbieterbindung wünschen. Rackspace OpenStack Business unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen für Unternehmen, die sich auf Anwendungsentwicklung und Cloud-Modernisierung konzentrieren. Es eignet sich besonders für performancekritische Anwendungen mit garantierten Systemressourcen sowie für regulierte Branchen, die Single-Tenant- Umgebungen erfordern, um strenge Compliance-Anforderungen zu erfüllen. ?Rackspace OpenStack Business ist die nächste Evolutionsstufe der Private-Cloud- Infrastruktur", so Lance Weaver, Chief Product and Technology Officer bei Rackspace Private Cloud. ?Diese Plattform wurde für Kunden entwickelt, die Leistung, Sicherheit, Datenschutz und Kontrolle verlangen. Als vollständig verwaltete Open-Source-Plattform bietet sie Unternehmen die Freiheit, ihre Modernisierung nach eigenen Vorgaben zu gestalten." Die Einführung von Rackspace OpenStack Business baut auf dem Erfolg von Rackspace OpenStack Flex (https://www.rackspace.com/cloud/openstack-flex) auf, das 2024 als kostengünstige, flexible Private-Cloud-Alternative zu Hyperscalern und proprietären Plattformen eingeführt wurde. Rackspace OpenStack Business ist auf nahtlose Zusammenarbeit ausgelegt und bietet eine stabile Grundlage für gleichbleibende Workloads, während OpenStack Flex eine schnelle Skalierung bei Spitzenauslastung ermöglicht und so die Flexibilität der Public Cloud mit den Vorteilen einer sicheren, dedizierten Private Cloud vereint. ?Mit diesem neuesten Angebot baut Rackspace seine Führungsposition im Bereich der Open-Source-Private-Clouds aus, indem es eine dedizierte und sichere Open- Source-OpenStack-Infrastruktur bereitstellt, die der wachsenden Nachfrage nach mehr Kontrolle ohne Kompromisse gerecht wird", erklärt Josh Villarreal, General Manager, OpenStack, Rackspace Technology. ?Gemeinsam bieten Rackspace OpenStack Flex und OpenStack Business eine leistungsstarke Grundlage für den Aufbau skalierbarer Hybrid-Cloud-Umgebungen. Diese Kombination hilft Unternehmen, wichtige Herausforderungen im Bereich IT zu meistern, darunter Kostenkontrolle, Datenschutz, stabile Leistung und die Vermeidung von Anbieterbindung." Wesentliche Vorteile Die auf einer erprobten OpenStack-Grundlage basierende Lösung umfasst vollständigen API-Zugriff, Kundensupport und rund um die Uhr, proaktive Überwachung und Verwaltung. Weitere wichtige Vorteile sind: * Schnelle Bereitstellung: Beschleunigen Sie die Produktionsaufnahme mit einer Private-Cloud-Infrastruktur, die innerhalb von Stunden statt Tagen, Wochen oder Monaten verfügbar ist. * Dedizierte Leistung: Nutzen Sie vorhersagbare Leistung für die Ausführung von Anwendungen und vermeiden Sie die Überbeanspruchung von Multi-Tenant- Ressourcen. * Kosteneffizienz: Erzielen Sie mit einer Open-Source-Plattform niedrige Gesamtbetriebskosten bei gleichbleibender Leistung auf Unternehmensniveau. * Support in Unternehmensqualität: Profitieren Sie von jederzeit verfügbarem Experten-Support sowie proaktiver Überwachung und Verwaltung, damit Ihre Clouds reibungslos und effizient laufen. * Anbieterunabhängigkeit: Gewinnen Sie Flexibilität, Portabilität und Ökosystemintegration durch Open Source und vollständigen API-Zugriff. 