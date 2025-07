Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG 10.07.2025 / 13:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MOBOTIX AG Unternehmen: MOBOTIX AG ISIN: DE0005218309 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 10.07.2025 Kursziel: 0,50 EUR (zuvor: 0,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach; Kai Kindermann MOBOTIX senkt Guidance für laufendes Geschäftsjahr MOBOTIX hat kürzlich die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2024/25 gesenkt. [Tabelle] Umsatz-Guidance impliziert Rückgang im zweiten Halbjahr: Umsatzseitig erwartet das Unternehmen nun Erlöse zwischen 51,0 und 53,0 Mio. EUR (+2,0% bis +6,0% yoy). Nach einem Umsatz von 27,8 Mio. EUR (+21,9% yoy) im ersten Halbjahr würde das zweite Halbjahr gemäß Prognose mit 23,2 bis 25,2 Mio. EUR (Vj.: 27,2 Mio EUR) unter dem Vorjahresniveau liegen, was insbesondere auf Verschiebungen in den Regionen Middle East und APAC, die bereits im H1 schwächer abschnitten, zurückzuführen sein dürfte. Zudem lagen auch die Vaxtor-Umsätze trotz weiterem Wachstum unterhalb des avisierten Niveaus. Wie bereits im Geschäftsbericht 2023/24 dargestellt, wird die Tätigkeit im nahen Osten, auch aufgrund der geringen Rentabilität der Projekte, strategisch überdacht. Negatives EBIT erwartet: Die EBIT-Guidance wurde von zuvor 4,0 Mio. EUR auf -2,0 bis -1,5 Mio. EUR (Vj.: -3,1 Mio. EUR) gesenkt. Neben der mangelnden Profitabilität des Kerngeschäfts auf dem niedrigeren Umsatzniveau fehlen insbesondere die avisierten Deckungsbeiträge aus dem weiterhin hochmargigen Vaxtor-Geschäft. Im ersten Halbjahr konnte mithilfe staatlicher Entwicklungskostenerstattungen i.H.v. 1,8 Mio. EUR noch ein positives EBIT (1,1 Mio. EUR) erzielt werden. Zur Anpassung der Kostenstruktur wurde die Umsetzung eines Restrukturierungsprogramm zur Senkung der Marketing- und Personalausgaben beschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr düften sich die auch in der neuen Guidancen nicht enthaltenen Restrukturierungsaufwendungen (MONe: 0,7 Mio. EUR) zusätzlich negativ auf das Ergebnis auswirken, bevor erzielte Einsparungen im nächsten Jahr 2025/26 sichtbar werden. Prognosen angepasst: Unsere Prognosen reflektieren nun die gesunkenen Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Darüber hinaus haben wir auch die mittelfristigen Wachstumsprognosen gesenkt. Kostenseitig machen sich im laufenden Geschäftsjahr einmalige Restrukturierungsaufwendungen bemerkbar, während das Ergebnis der Folgejahre trotz erwarteter Kostenreduktion durch geringere Skaleneffekte belastet werden dürfte. Fazit: MOBOTIX wird das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich unter den ursprünglichen Erwartungen abschließen. Infolge der Modellanpassungen der Schätzungen, reduzieren wir unser DCF-basiertes Kurzsziel auf 0,50 EUR (zuvor: 0,60 EUR) und bestätigen das Rating 'Halten'. 