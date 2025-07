IRW-News: P2P Group Ltd.: P2P Group beruft den pensionierten Konteradmiral Casper Donovan, einen Flaggenoffizier der kanadischen Streitkräfte, in seinen Beirat

IRW-PRESS: P2P Group Ltd.: P2P Group beruft den pensionierten Konteradmiral Casper Donovan, einen Flaggenoffizier der kanadischen Streitkräfte, in seinen Beirat

Wichtige Eckdaten:

- Ehemaliger stellvertretender Kommandant der Royal Canadian Navy; Zwei-Sterne-Flaggenoffizier mit 35 Dienstjahren

- Leitete den Ausbau der Zukunftskompetenzen der kanadischen Marine im Bereich der Plattformen, Systeme, Infrastruktur und digitalen Innovation

- War unter anderem Berater des nationalen Sicherheitsberaters des Premierministers, Stabschef der NATO-Ausbildungsmission in Afghanistan und Co-Executive Director der Initiative Public Inquiry into Foreign Interference

Vancouver, British Columbia - 8. Juli 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB) (FWB: 3QG) (OTCQB: PPBGF) freut sich bekannt zu geben, dass der pensionierte Konteradmiral Casper Donovan in den Beirat des Unternehmens berufen wurde.

Mit seiner Ernennung erhält die Expansion des Unternehmens in den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit entscheidende Impulse, vor allem im Hinblick auf die Unterstützung von P2P bei der Vermarktung seiner StealthWave-Plattform für räumliche Intelligenz.

Der aus Montreal (Quebec) stammende Konteradmiral Donovan diente 35 Jahre lang bei den kanadischen Streitkräften. Seine operative Laufbahn erstreckte sich sowohl über die Atlantik- als auch die Pazifikküste und umfasste das Kommando über das kanadische Schiff His Majestys Canadian Ship Vancouver sowie Einsätze zur Unterstützung der kanadischen Missionen bzw. der Koalitions- und NATO-Missionen, einschließlich des Einsatzes in Afghanistan.

Nach einer strategischen Berufung in das Privy Council Office, wo er den nationalen Sicherheitsberater des Premierministers unterstützte, wurde Donovan 2016 in den Flaggenrang befördert. Ihm wurde die Führungsrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Royal Canadian Navy übertragen. Sein Aufgabengebiet umfasste alle kritischen Bereiche: Über- und Unterwasserplattformen, Ausbildung, Personal, Infrastruktur, digitaler Wandel und Innovation.

In seiner letzten öffentlichen Funktion war Donovan Co-Executive Director der kanadischen Initiative Public Inquiry into Foreign Interference (PIFI). In dieser Führungsrolle im Rahmen der Untersuchung wurde er von Kommissarin Marie-Josée Hogue offiziell für seine herausragenden Verdienste und sein gutes Urteilsvermögen gewürdigt.

Konteradmiral Donovan absolvierte am Royal Military College of Canada ein Bachelorstudium in Politik- und Wirtschaftswissenschaften sowie ein Masterstudium in Verteidigungswissenschaften. Ferner ist er Absolvent des kanadischen National Security Programme (NSP), des CAPSTONE-Lehrgangs des US-Verteidigungsministeriums und des Programms Senior Executives in National and International Security der Harvard University. Abseits des Verteidigungswesens und Geheimdienstes ist er ein klassisch ausgebildeter französischer Koch (Le Cordon Bleu Culinary Institute) und Gründer der Firma Bowline Insight and Analysis, Incorporated (https://www.bowlineinc.ca/).

Herr Donovan oder eine von ihm nominierte Person erhält 400.000 Warrants zu je 0,20 CAD, die am 30. August 2029 verfallen.

Über P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch ihre firmeneigene KI-Signalerkennungstechnologie Inturai voran und verändert damit Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Verteidigung, die Polizei, Notdienste, Drohnen, intelligente Häuser und industrielle Systeme. Durch die Nutzung standardmäßiger WLAN- und Funksignale liefert Inturai Rauminformationen der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere, intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit hohem Wirkungsgrad. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.p2p-group.com.

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

