EQS-News: ABO Energy bringt ersten Solarpark in Brandenburg ans Netz

ABO Energy bringt ersten Solarpark in Brandenburg ans Netz



09.07.2025

Nach rund acht Monaten Bauzeit hat ABO Energy den Solarpark Treuenbrietzen mit einer Nennleistung von 8,3 Megawatt peak (MWp) in Betrieb genommen. Seit kurzem produzieren die knapp 14.000 Module so viel grünen Strom wie rund 5.200 Personen in ihren Haushalten verbrauchen. Zudem erspart die Anlage den Ausstoß von knapp 6.300 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Für das Projekt hatte ABO Energy bereits im vergangenen Jahr einen Tarifzuschlag bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur erhalten.

„Trotz der üblichen Herausforderungen und zwischenzeitlichen Verzögerungen im Bauablauf konnte der Zeitplan eingehalten werden“, zog Projektleiter Jakob May ein positives Fazit. „Hervorheben möchte ich zudem die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sowie der Freiwilligen Feuerwehr Treuenbrietzen, die uns bei der Projektumsetzung zur Seite standen. Für die Unterstützung möchten wir uns bedanken.“

Über den sogenannten Solar-Euro (Photovoltaik-Freiflächenanlagen-Abgabengesetz) erhält Treuenbrietzen pro Jahr eine Summe von rund 16.600 Euro für die Stadtkasse. Zudem errichtete das Unternehmen einen 58 Meter tiefen Löschwasserbrunnen und leistet so einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Mensch und Natur in der waldbrandgefährdeten Region. Die regelmäßige Prüfung des Löschwasserbrunnens übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Treuenbrietzen.

Das Projekt ist der erste Solarpark von ABO Energy in Brandenburg sowie der erste des Solarteams am Berliner Standort. Das Team ist mittlerweile auf sieben Kolleg*innen angewachsen und plant in den neuen Bundesländern aktuell Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 350 MWp. Hinzu kommen weitere Projektansätze in früheren Phasen.

Mit dem von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investment GmbH und dem Asset Manager EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) gemeinsam aufgelegten Fonds Quadoro Erneuerbare Energien Europa (QEEE) wurde bereits ein Käufer für die Anlage gefunden. „Die Investition ist ein Meilenstein für das ausschließlich wirkungsorientierte Fondsportfolio des QEEE. Als Partner freuen wir uns, mit diesem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Erreichen der Klimaziele zu leisten,“ sagt Ralph Walenbergh, Lead Investment Manager der EB-SIM. Die EB-SIM ist eine Tochter der Evangelischen Bank mit Sitz in Kassel und einer der führenden Asset Manager für ethisch-nachhaltige Investments. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investment ist auf nachhaltige Sachwertinvestitionen in Immobilien und Erneuerbare Energien spezialisiert und verwaltet eine Vielzahl offener und geschlossener regulierter Fonds.

