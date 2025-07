GNW-News: Bitwise stärkt europäisches Krypto-Research - Max Shannon ergänzt das Analysten-Team

^* Die Teamerweiterung ist Zeichen für Bitwise' nachhaltiges Engagement im Bereich fundierter Investoreninformation und Anlegerbildung * Max Shannon verfügt über umfassende Erfahrung in der Token-Analyse und datengestütztem Research * Bitwise veröffentlicht regelmäßig eine Fülle von Analysen, um Investoren den Zugang zur schnell wachsenden Anlageklasse der digitalen Vermögenswerte zu erleichtern 10. Juli 2025. London: Bitwise (https://bitwiseinvestments.eu/de/) freut sich, Max Shannon als Senior Research Associate in seinem europäisches Research Team begrüßen zu können. Der Zugang unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Bitwise in den Bereichen Analyse und Anlegerschulung. Das Ziel ist es, Krypto- Assets einem breiteren Anlegerpublikum verständlich und zugänglich zu machen und das Angebot an erstklassigen Krypto-Produkten (ETPs) von Bitwise in Europa zu unterstützen. Dieses umfasst Einzel-Asset-Strategien wie Bitcoin, Ethereum und Solana, diversifizierte Krypto-Baskets und indexbasierte Staking-ETPs. Shannon verfügt über einen fundierten Hintergrund in der Analyse von Token und Krypto-Aktien sowie im datengetriebenen Research. Mit seiner Erfahrung soll er eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Vordenkerrolle von Bitwise im Bereich des Krypto-Investing übernehmen. Bevor er zu Bitwise kam, arbeitete Shannon als Crypto & Equity Research Analyst bei CoinShares, wo er sich auf liquide Token und börsennotierte Krypto- Unternehmen spezialisierte. Seine Kenntnisse in der Python-Programmierung und seine praktische Erfahrung in der Analyse großer Finanzdatensätze machen ihn zu einem idealen Partner für Bitwise' datenzentrierten Forschungs- und Studienansatz. In seiner neuen Rolle wird Shannon direkt an Dr. André Dragosch (https://bitwiseinvestments.eu/de/blog/authors/Andre-Dragosch/), dem Leiter des europäischen Research-Teams bei Bitwise, berichten. ?Max vereint detaillierte Token-Analyse mit quantitativer Datenauswertung - eine Kombination, die ideal zu unserem Anspruch passt, auf gründlich recherchierten und analytisch fundierten Anlagestrategien aufzubauen", so André Dragosch. ?Mit ihm stärken wir insbesondere unsere europäischen Kapazitäten im Altcoin-Research. Damit unterstreichen wir unsere Ambitionen, unseren Kunden Informationen in institutioneller Qualität zu liefern." Max Shannon kommentierte: ?Ich freue mich sehr, Teil eines so dynamischen und innovativen Unternehmens wie Bitwise zu werden und mit einem Team echter Krypto- Experten zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit, in einem Unternehmen tätig zu sein, das Research und Anlegerbildung in den Mittelpunkt seiner Mission stellt, ist für mich etwas ganz Besonderes. Mit großem Engagement möchte ich dazu beitragen, diese Vision weiter auszubauen." Bitwise startete am 18. Juni 2020 (https://bitwiseinvestments.eu/de/5-years- btce-on-xetra/) auf dem europäischen Markt und hat sein Produktportfolio an in Deutschland aufgelegten Krypto-Wertpapieren seither schnell erweitert. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in klassische Aktien- bzw ETF-Portfolios integrieren lassen und ein Engagement in Krypto-Assets über regulierte und börsennotierte Anlageprodukte bieten - ohne die operativen Risiken, die mit dem Besitz einer Blockchain-Wallet verbunden sind. Je nach Wohnsitzland und geltenden lokalen Bestimmungen sind einige der aktuellen Angebote für Privatanleger über führende Online-Broker verfügbar. Dabei sind Funktionen wie die physische Auslieferung in der Regel standardmäßig enthalten. Bitwise veröffentlicht regelmäßig frei verfügbaren Analysen zu den neuesten Entwicklungen im Kryptosektor. Dazu gehören der wöchentliche Marktkommentar Crypto Market Compass (https://bitwiseinvestments.eu/de/blog/regular- updates/Bitwise_Crypto_Market_Compass_2025_28/), der monatliche Bitcoin Macro Investor (https://www.linkedin.com/pulse/bitcoin-macro-investor-july-2025- bitwise-europe-ewq8e/?trackingId=DiTfkDV5QdC8WDp0qOxpOA%3D%3D) Report oder der Crypto Market Espresso, der auf Ad-hoc-Basis Hintergründe zu aktuelle Marktentwicklungen liefert. Folgen Sie unserem Linkedin Newsletter (https://www.linkedin.com/newsletters/bitwise-europe-newsletter- 7060164041633083392/) oder Registrieren Sie sich hier, wenn Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, sobald neue Marktkommentare und Research-Updates verfügbar sind. Über Bitwise Bitwise ist einer der global führenden Krypto-Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu erfassen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen bei der Verwaltung einer breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen für ETPs, separat verwalteten Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds- Strategien - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (vormals ETC Group) in den letzten vier Jahren eine der umfangreichsten und innovativsten Produktfamilien von Krypto-ETPs entwickelt, darunter Europas größtes und liquides Bitcoin-ETP. Diese Produktfamilie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Palette von sorgfältig strukturierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio einfügen und ein ganzheitliches Exposure zur Anlageklasse Krypto bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die wichtigsten europäischen Börsen, wobei die Hauptnotierung auf Xetra erfolgt, der liquidesten Börse für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren von einem einfachen Zugang über zahlreiche DIY-Broker in Verbindung mit unserer robusten und sicheren physischen ETP-Struktur, die auch eine Auszahlfunktion beinhaltet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter http://www.bitwiseinvestments.eu (http://www.bitwiseinvestments.eu/) Medienkontakt: SCHWARZ Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com WICHTIGER HINWEIS: Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten. KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO. Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen: Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren, vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und regulatorische Risiken. °