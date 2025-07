KRONES - Zwei Formationen als Kurstreiber

Während der MDAX® noch knapp 20 % unterhalb seines Rekordstandes notiert, hat die Krones-Aktie bereits mehrfach neue Allzeithochs (145,80 EUR) verbuchen können. Im Vergleich zum Index hat das Papier also eine deutliche relative Stärke aufgebaut. Doch nicht nur das: Nachdem es im April zu einer Belastungsprobe der 200-Wochen-Linie (akt. bei 107,00 EUR) kam, sorgte die dynamische Erholung für die Ausprägung eines klassischen „V-Musters“. Zu dieser Formation gesellt sich in den letzten Wochen eine Flaggenkonsolidierung (siehe Chart). Bei einer „bullishen“ Auflösung dieser Flagge entsteht also ein doppeltes Einstiegssignal, denn beide Chartmuster halten ein rechnerisches Kursziel von rund 180 EUR bereit. Auf dem Weg in diese Region definieren die Fibonacci-Projektionen des April-Rückschlags bei 155,86 EUR bzw. 165,37 EUR zwei der wenigen verbliebenen Zwischenziele. Unter Risikogesichtspunkten gilt es dagegen, das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei gut 120 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Entsprechend ist dieses Level als strategische Absicherung prädestiniert.

KRONES (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart KRONES

Quelle: LSEG, tradesignal²

