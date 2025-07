Murata beginnt mit der weltweit ersten Serienproduktion eines 47-¼F-Mehrschichtkeramikkondensators im 0402-Zoll-Format

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN: JP3914400001) hat mit der weltweit ersten Serienproduktion von Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCC) in der Größe 0402 (1,0 × 0,5 mm) mit einer Kapazität von 47 ¼F* begonnen. Die neue Produktreihe, die in zwei Varianten mit unterschiedlichen Temperatureigenschaften erhältlich ist, wurde entwickelt, um die Miniaturisierung von MLCC voranzutreiben und die Systemleistung der Kunden zu verbessern.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 47µF MLCC in 0402-inch Size

In den letzten Jahren haben leistungsstarke IT-Lösungen, wie sie beispielsweise in KI-Servern und Rechenzentren zum Einsatz kommen, ein rasantes Wachstum erlebt. Aufgrund der oft hohen Komponentendichte, die diese Geräte erfordern, ist eine optimierte Platzierung der Komponenten auf begrenzten Leiterplattenflächen von entscheidender Bedeutung. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Kondensatoren, die sowohl eine Miniaturisierung als auch eine höhere Kapazität bieten und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit unter hohen Temperaturen gewährleisten, die durch die Wärmeentwicklung von Leiterplatten und integrierten Schaltkreisen (ICs) verursacht werden.

Als Antwort auf diese Anforderungen hat Murata seine proprietären Technologien für keramische Dielektrikumschichten und die Miniaturisierung interner Elektroden genutzt, um die weltweit erste Serienfertigung dieses innovativen 47-¼F-Produkts in der kompakten 0402-Zoll-Größe zu ermöglichen. Im Vergleich zu Muratas herkömmlichem Produkt in 0603-Zoll-Größe mit derselben Kapazität reduziert dieser neue Kondensator die Montagefläche um etwa 60 %. Darüber hinaus bietet er etwa die 2,1-fache Kapazität des bisherigen 22-¼F-Produkts von Murata in derselben 0402-Zoll-Größe.

Der MLCC ist in zwei Varianten erhältlich: als X5R (EIA) GRM158R60E476ME01 mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 bis +85 °C und als X6S (EIA) GRM158C80E476ME01 mit einem Betriebstemperaturbereich von -55 bis +105 °C. Durch die Eignung für Umgebungen mit Temperaturen bis zu 105 °C eignet sich die X6S-Variante besonders für die Platzierung in der Nähe von ICs und trägt so zu einer verbesserten Geräteleistung und Integration bei. Beide Geräte verfügen über eine Toleranz von ±20 % und eine Nennspannung von 2,5 Vdc.

Murata hat sich zum Ziel gesetzt, miniaturisierte Kondensatoren mit höherer Kapazität und verbesserter Hochtemperaturbeständigkeit zu entwickeln, um den sich ständig ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Diese Innovationen unterstützen nicht nur die fortschreitende Miniaturisierung und Funktionserweiterung elektronischer Geräte, sondern tragen auch zu einem geringeren Materialverbrauch und einer höheren Produktionseffizienz pro Einheit bei, was letztlich zur Senkung des Stromverbrauchs in den Fabriken von Murata und zur Verringerung der Umweltbelastung beiträgt.

Hinweise: * Basierend auf Untersuchungen von Murata vom 9. Juli 2025.

Über Murata Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Takeru Arayama, prsec_mmc@murata.com

Corporate Communications Department