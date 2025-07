Windanlagenbauer Nordex mit dickem Auftragsplus

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex hat im zweiten Quartal ein starkes Auftragswachstum verzeichnet. So stieg das Neugeschäft auf 2,3 Gigawatt, nach knapp 1,3 Gigawatt ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Dabei blieben die Verkaufspreise mit durchschnittlich 0,97 Millionen Euro pro Megawatt nahezu stabil.

Im zweiten Quartal bestellten die Kunden insgesamt 350 Windenergieanlagen für Projekte in neun Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren den Angaben zufolge Deutschland, die Türkei sowie Lettland.

"Mit Blick nach vorn konzentrieren wir uns weiterhin auf unsere Kernmärkte und sind sehr zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend beibehalten können", kommentierte Konzernchef José Luis Blanco./nas/jha/