Drägerwerk setzt auf Auftragsbelebung - Prognose bestätigt

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk setzt nach einem Gewinnrückgang im zweiten Quartal auf einen anziehenden Auftragseingang. Zwar ging im Dreimonatszeitraum das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um rund die Hälfte auf 20 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss überraschend in Lübeck mitteilte. Der Auftragseingang zog allerdings im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf rund 877 Millionen Euro an. Daher bestätigte das Management die Jahresprognose.

Gemäß den vorläufigen Zahlen sank der Umsatz im zweiten Quartal um 0,6 Prozent auf 780 Millionen Euro. Dabei bremste der starke Euro. Die Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um 0,2 Prozent nach. Detaillierte Zahlen legt das Unternehmen am 29. Juli vor./men/he