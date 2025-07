EU-Ratspräsident kritisiert Zollankündigung von Trump

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa hat die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Zölle sind Steuern. Sie heizen die Inflation an, schaffen Unsicherheit und hemmen das Wirtschaftswachstum", kommentierte der Portugiese in sozialen Netzwerken. Es sei der freie und faire Handel, der den Wohlstand fördere, Arbeitsplätze schaffe und Lieferketten stärke. Die EU stehe geeint zusammen und sei bereit, ihre Interessen zu schützen, fügte Costa hinzu. Man unterstütze EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die EU-Kommission bei deren Bemühungen um eine faire Einigung mit den USA.

US-Präsident Donald Trump hatte der EU zuvor in einem Brief neue Importzölle in Höhe von 30 Prozent ab dem 1. August angekündigt. Das Schreiben wurde ungeachtet von bislang laufenden Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung verschickt. Trump rechtfertigt seine Zollpolitik insbesondere mit dem Handelsdefizit, dass die USA mit der EU haben. Die EU geht allerdings davon aus, dass es ihm auch um zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung von umfangreichen Steuersenkungen geht./aha/DP/zb