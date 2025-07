ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SGL Carbon auf 'Hold' - Ziel 4 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SGL Carbon nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und der Senkung des Jahresumsatzziels auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Die Erlöse seien hauptsächlich wegen der anhaltend schwachen Nachfrage von Halbleiterkunden nach Spezialgraphitkomponenten im Geschäftsbereich Graphite Solutions deutlich zurückgegangen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Obendrein habe der Geschäftsbereich Carbon Fibers Umsatzrückgänge infolge der strategischen Einstellung unrentabler Geschäftsbereiche im Rahmen des laufenden Restrukturierungsprogramms verzeichnet./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 07:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 07:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------