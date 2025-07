Gother verändert das Reiseerlebnis für die Next Gen-Urlauber und beabsichtigt, bis 2027 zu den Top 3 auf dem thailändischen Tourismusmarkt zu gehören

EQS Newswire / 14.07.2025 / 10:00 CET/CEST



BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire – 14. Juli 2025 - Gother, eine von Search Engine Optimization betriebene Plattform für touristische Dienstleistungen, bei der es sich um ein Joint Venture zwischen Beacon Venture Capital (Risikokapitalbereich der Kasikornbank) und Krungthai Ventures (Risikokapitalbereich der Krungthai Bank) handelt, zeigt infolge eines geschäftlichen Wachstums von 300 % in nur sieben Monaten eine starke Aufwärtsbewegung seit dem Start im Vorjahr. Durch das Upgrade der Plattform richtet sich Gother gezielt an die neue Generation der Urlauber, indem es umfassende Möglichkeiten zur Buchung der Reise anbietet. Dies beinhaltet die Unterbringung, Flüge, das Mieten von Mietwagen, Pauschalreisen und aufregende Aktivitäten im Einklang mit dem modernen Lifestyle bei Reisen. Die Plattform bietet eine reibungslose digitale Integration von Mobile Banking-Apps wie K PLUS, Krungthai NEXT und Paotang für einfaches Bezahlen und weitere Dienste. Dies soll bei der Verwirklichung des Ziels helfen, bis 2027 zu den Top 3 der Reiseplattformen in Thailand zu gehören.





und, erklärte, dass es sich bei Gother nicht nur um eine einfache Plattform für die Buchung von Reisen handelt, sondern diese Teil des Reise-Lifestyles ist, der jede Reise ergänzen und sie zu einer besonderen Erfahrung machen soll. Die Zielsetzung der Plattform soll sich auf thailändische Interessen konzentrieren und ist auf die kulturellen Merkmale und Präferenzen der inländischen Reisenden zugeschnitten. Seit dem offiziellen Start im Jahr 2024 ist Gother auf ein starkes Interesse der Next Gen-Touristen gestoßen und hat sein Wachstum innerhalb eines einzigen Jahres vervierfacht, wobei von einem weiteren Zuwachs ausgegangen wird. Um diese Entwicklung zu unterstützen, wird Gother im Jahr 2025 drei wichtige Strategien umsetzen:1.Der Zugang zu den Diensten von Gother ist über www.gother.com und die Gother-App für iOS und Android möglich. Außerdem ist Gother in führende Plattformen für Mobile Banking wie K PLUS, Krungthai NEXT und Paotang integriert. Diese Plattformen beinhalten sichere und einfach zu nutzende Zahlungssysteme, die es den Nutzern erlauben, Buchungen und Zahlungen am selben Ort vorzunehmen.2.Gother nutzt Funktionen zur Datenanalyse, um das Nutzerverhalten besser zu verstehen und somit genau auf die Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen anbieten zu können. Eine neue Version der App mit intelligenten KI-Merkmalen, die auf individuellen Vorlieben basierende Reiseerlebnisse empfiehlt, wird noch im Laufe dieses Jahres eingeführt.3.Gother erweitert sein Partnernetzwerk um erstklassige Hotels, Fluggesellschaften und Reiseveranstalter, sowohl im Inland als auch weltweit. Ziel ist es, ein breiteres Spektrum an Reisedienstleistungen – von Flügen und Unterbringungsmöglichkeiten bis hin zu Pauschalprogrammen, dem Mieten von Mietwagen und maßgeschneiderten Erlebnissen für alle Urlauber zu wettbewerbsfähigen Preisen, mit attraktiven Angeboten und exklusiven Rabatten – anzubieten.Mit dieser Strategie strebt Gother bis 2027 ein Buchungsvolumen von 10 Milliarden Baht an und hat als führende einheimische Reiseplattform in Thailand, die die Bedürfnisse der modernen thailändischen Reisenden wirklich versteht, eine Position unter den ersten drei Plattformen im Visier. Aufgrund der Unterstützung und des Kapitals von Beacon Venture Capital und Krungthai Ventures ist Gother zuversichtlich, sein Ziel als Reiseplattform für Thailänder erreichen zu können.Hashtag: #Gother

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Über Gother

Gother ist eine Plattform, die umfassende Reise- und Lifestyle-Dienstleistungen anbietet. Sie wurde 2024 von Search Engine Optimization Co., Ltd. als Rebrand der früheren (2015 gegründeten) TraveliGo-Plattform entwickelt. Gother bietet eine umfassende Palette von Reisedienstleistungen, einschließlich der Buchung von Flügen, Hotelreservierungen, Mietwagen, Aktivitäten und Pauschalreisen, an, die über www.gother.com sowie die Gother-App verfügbar sind. Die Plattform möchte das Reiseerlebnis in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern neu definieren und Innovationen einführen, um die sich verändernden Wünsche thailändischer Urlauber mit unterschiedlichen Lifestyles zu erfüllen.

News Source: Gother