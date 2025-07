^ Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG 14.07.2025 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (Juli 2025) Empfehlung: - Letzte Ratingänderung: Analyst: Niklas Ripplinger, Cosmin Filker Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen. GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +75,3 % GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +62,8 % Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die Performance seit 5 Jahren liegt bei 24,39%. Insider Aktie im Fokus: Knorr-Bremse AG (ISIN: DE000KBX1006) Knorr-Bremse: Profitabler Profiteur globaler Bahn-Investitionen - Management kauft nach Q1-Zahlen zu Die Knorr-Bremse AG ist ein weltweit führender Anbieter von Bremssystemen und sicherheitskritischen Subsystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen beliefert Fahrzeughersteller rund um den Globus mit Lösungen für Brems-, Lenk- und Assistenzsysteme sowie mit Systemen zur Energieversorgung, Klimatisierung und Türsteuerung im Bahnsegment. Knorr-Bremse ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die aktuelle Wachstumsstrategie der Gesellschaft fußt auf dem Transformationsprogramm BOOST 2026, das sowohl auf organisches als auch auf anorganisches Wachstum zielt. Im Zentrum steht die Optimierung des Portfolios, Effizienzsteigerungen sowie ein kultureller Wandel hin zu mehr Agilität und Innovationskraft. Bereits umgesetzt wurden u.a. die Veräußerung nicht-strategischer Geschäftsbereiche wie GT Emissions Systems und R.H. Sheppard sowie die Übernahme des nordamerikanischen Signaltechnikgeschäfts von Alstom. Bis 2026 sollen die EBIT-Marge auf bis zu 14% steigen und ein Free Cashflow von bis zu 800 Mio.EUR erreicht werden - ein Ziel, das mit dem Rekordwert von 730 Mio.EUR im Jahr 2024 bereits greifbar geworden ist. BOOST 2026 macht Knorr-Bremse zu einem fokussierten, leistungsstarken und zukunftsorientierten Technologiekonzern. Im Geschäftsjahr 2024 blieb der Umsatz der Knorr-Bremse AG auf hohem Vorjahresniveau. Mit 7.883 Mio. EUR lag der Umsatz 0,5% unter dem Vorjahr (VJ: 7.926 Mio. EUR). Dabei wurde die ausgegebene Prognose von 7.800 bis 8.100 Mio. EUR getroffen. Der leichte Rückgang resultiert vor allem aus einer rückläufigen Umsatzentwicklung im Bereich Division Systeme für Nutzfahrzeuge, welche 8,1 % unter dem Vorjahr lag. Das Segment Division Systeme für Schienenfahrzeuge kletterte dagegen um 7,9% auf 4.044 Mio. EUR, womit der Rückgang im Nutzfahrzeuge Segment weitestgehend ausgeglichen wurde. Das operative EBIT konnte im vergangenen Geschäftsjahr 2024 um 8,2% auf 966 Mio. EUR gesteigert werden (VJ: 893 Mio. EUR). Damit stieg die operative EBIT-Marge um 1 Prozentpunkt auf 12,3 % (VJ: 11,3 %) an und befindet sich auf gutem Weg, das gesteckte Ziel von 14 % EBIT-Marge bis zum Jahr 2026 zu erreichen. Auch das aktuelle Geschäftsjahr 2025 beginnt für die Knorr-Bremse AG vielversprechend. Der Auftragsbestand klettert um 12,5 % auf ein neues Rekordniveau von 7.443 Mio. EUR. Der Umsatz und das operative EBIT blieben mit einem kleinen Rückgang von 0,8 % bzw. 0,9 % auf Vorjahresniveau. Damit bestätigt die Knorr-Bremse AG ihren diesjährigen Ausblick und rechnet mit einem Umsatz von 8.100 Mio. EUR bis 8.400 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 %. Außerdem soll der Free Cashflow zwischen 700 Mio. EUR und 800 Mio. EUR liegen. Kurz nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen gab es vier Insidersignale bei der Knorr-Bremse AG. Vier Vorstände haben für ca. 900 Tsd. EUR Insiderkäufe auf einem Niveau von ca. 87 EUR je Aktie getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht des Managements in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 90,20 EUR womit die Aktie seit den Insiderkäufen 3,7 % zulegen konnte. Damit verbleiben die Aktien der Knorr-Bremse AG weiterhin in unserem GBC Insider Focus Index enthalten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1a392fde6c2545ca1176cce0ff7ffdcc Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 10.07.2025 (14:59 Uhr) Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 14.07.2025 (14:00 Uhr)