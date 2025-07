Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu den Plänen für eine Mars-Mission

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu den Plänen für eine Mars-Mission:

"Der rote Planet hat die Menschen seit jeher fasziniert. Auch nachdem Johannes Kepler und andere den Aufbau des Sonnensystems entschlüsselt hatten, rankten sich Mythen um den Nachbarplaneten. Die "Marsmenschen" wurden ein beliebtes Motiv in Literatur und Film. Heute denken Tech-Größen wie der Tesla-Chef Elon Musk oder der Amazon-Gründer Jeff Bezos an eine andere Art von Marsmenschen: Sie träumen davon, auf dem Mars schon in nicht allzu ferner Zukunft größere menschliche Siedlungen zu errichten. Dabei schwingt der Gedanke mit, dass es auf der Erde durch Klimawandel und Umweltzerstörung zunehmend ungemütlich wird und dass der Mensch sich deshalb neue Lebensräume im Weltraum erschließen müsse. Doch die Flucht auf einen Ersatzplaneten wird für den allergrößten Teil der Menschheit niemals eine realistische Option sein. Es gibt für den Homo sapiens keinen besseren Ort als unseren blauen Planeten. Wir werden deshalb nicht umhinkommen, die irdischen Ökosysteme pfleglicher als bisher zu behandeln."/yyzz/DP/nas