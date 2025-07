Apple schließt 500-Millionen-Dollar-Vertrag mit MP Materials über Seltenerdmagnete ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) -Apple hat einen 500-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem vom Pentagon unterstützten Unternehmen MP Materials über die Lieferung von Seltenerdmagneten unterzeichnet. Diese Vereinbarung unterstreicht die zunehmende Ausrichtung des amerikanischen Unternehmens auf die Unterstützung der US-Industriepolitik für wichtige Mineralienprojekte.

MP-Aktien stiegen am Dienstagmorgen um 19 Prozent auf ein Allzeithoch, während die Apple-Aktie um knapp 1 Prozent zulegte.

Der am Dienstag bekannt gegebene mehrjährige Liefervertrag ist Teil eines umfassenderen Vorstoßes von Apple, die iPhone-Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlegen, und zwar inmitten eines Vorstoßes der Trump-Regierung (link), weniger Elektronik in China zu produzieren.

MP hat in der vergangenen Woche einem Multimilliarden-Dollar-Deal (link) mit dem US-Verteidigungsministerium zugestimmt, durch den das Pentagon zum größten Anteilseigner und finanziellen Rückhalt von MP wird.

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Metallen, die zur Herstellung von Magneten verwendet werden, die Strom in Bewegung umwandeln, einschließlich der Geräte, die Handys zum Vibrieren bringen. Sie werden auch für die Herstellung von Waffen, Elektrofahrzeugen und vielen anderen elektronischen Geräten verwendet.

China hat die Exporte von Seltenen Erden im März nach einem Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump gestoppt, der sich Ende letzten Monats etwas entspannt hat, auch wenn die allgemeinen Spannungen die Nachfrage nach nicht-chinesischen Produkten verstärken.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Apple dem in Las Vegas ansässigen Unternehmen MP Materials 200 Millionen US-Dollar für eine Lieferung von Magneten im Voraus zahlen, die im Jahr 2027 beginnen soll. Die Magnete werden in der MP-Anlage in Fort Worth, Texas, aus Magneten hergestellt, die im MP-Bergbaukomplex in Mountain Pass, Kalifornien, recycelt wurden (link), so die Unternehmen.

"Seltene Erden sind für die Herstellung von Spitzentechnologie unerlässlich, und diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die Versorgung mit diesen lebenswichtigen Materialien hier in den Vereinigten Staaten zu stärken", sagte Apple CEO Tim Cook in einer Erklärung.

Bob O'Donnell, Präsident des Marktforschungsunternehmens TECHnalysis Research, sagte, der Schritt vom Dienstag mache "absolut Sinn", da Apple für seine Geräte große Mengen an Seltenerdmagneten benötige.

"Außerdem trägt die Konzentration auf einen US-Lieferanten dazu bei, Apple in Washington positiver zu positionieren", sagte er.

Apple, das das Geschäft als Teil seiner 500-Milliarden-Dollar-Investitionsverpflichtung (link) für vier Jahre in den USA bezeichnete, sah sich mit Drohungen von Trump wegen iPhones konfrontiert, die nicht in den USA hergestellt wurden. Aber viele Analysten haben gesagt, dass die Herstellung des iPhones in den USA angesichts der Arbeitskosten und der bestehenden Smartphone-Lieferkette nicht möglich ist.

MP produziert bereits abgebaute und verarbeitete Seltene Erden und hat angekündigt, dass es Ende dieses Jahres mit der kommerziellen Magnetproduktion in seiner Anlage in Texas beginnen wird.

Die letzte Woche mit der US-Regierung geschlossene Vereinbarung beinhaltet eine Preisuntergrenze (link) für Seltene Erden, die Investitionen in heimische Minen und Verarbeitungsanlagen ankurbeln soll, die zum Teil aufgrund der niedrigen Preise in China zurückgeblieben sind.

