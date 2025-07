DAX-FLASH: Leitindex stabilisiert sich vor US-Verbraucherpreisen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag mit kleinen Gewinnen ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent höher auf 24.187 Punkte.

Nach der neuen US-Zolldrohung war der Dax schwach in die Woche gestartet und bis Montagmittag auf zeitweise 23.975 Punkte abgesackt. Letztlich zeigte er jedoch eine klare Reaktion und schloss mit fast 24.161 Punkten knapp unter dem Tageshoch. An diese Stabilisierung knüpft er nun zunächst an.

Die EU hatte am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiter um eine Verhandlungslösung.

Am frühen Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreise für Juni im Fokus./ag