dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax konsolidiert weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag mit kleinen Gewinnen ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,1 Prozent höher auf 24.187 Punkte. Nach der neuen US-Zolldrohung war der Dax schwach in die Woche gestartet und bis Montagmittag auf zeitweise 23.975 Punkte abgesackt. Letztlich zeigte er jedoch eine klare Reaktion und schloss mit fast 24.161 Punkten knapp unter dem Tageshoch. An diese Stabilisierung knüpft er nun zunächst an. Die EU hatte am Montag klargemacht, dass Gegenzölle vorbereitet werden für den Fall, dass die aktuell ab Anfang August im Raum stehenden US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Gleichzeitig bemüht sich der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic aber weiter um eine Verhandlungslösung. Am frühen Nachmittag stehen die US-Verbraucherpreise für Juni im Fokus

USA: - IM PLUS - Neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump haben die New Yorker Börsen am Montag nur wenig beeindruckt. Nach einem verhaltenen Start erzielten die wichtigsten Indizes letztlich moderate Gewinne. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,20 Prozent höher mit 44.459,65 Punkten aus dem Handel. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent auf 6.268,56 Punkte hoch. Er hatte erst am vergangenen Donnerstag einen Rekord erreicht - einen Tag nach dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 . Dieser legte am Montag um 0,33 Prozent auf 22.855,63 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Trotz robuster chinesischer Konjunkturdaten haben sich die Anleger an den Börsen Asiens am Dienstag eher zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte im späten Handel 0,2 Prozent im Plus. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, fiel um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent zulegte. Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allerdings bleiben viele strukturelle Probleme ungelöst, wie etwa die Immobilienkrise des Landes. Zudem bleibt der Zollstreit mit den USA Thema.

DAX 24160,64 -0,39% XDAX 24233,94 0,06% EuroSTOXX 50 5370,85 -0,23% Stoxx50 4521,17 0,04% DJIA 44459,65 0,20% S&P 500 6268,56 0,14% NASDAQ 100 22855,63 0,33%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 129,26 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1680 0,13% USD/Yen 147,64 -0,04% Euro/Yen 172,45 0,09%

BITCOIN:

Bitcoin 117.664 -1,85% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 68,94 -0,27 USD WTI 66,65 -0,33 USD

/mis