EQS-News: GBC startet Research-Coverage der naoo AG mit Kursziel 28,48 EUR (26,50 CHF) und Kaufempfehlung

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Research Update/Sonstiges

GBC startet Research-Coverage der naoo AG mit Kursziel 28,48 EUR (26,50 CHF) und Kaufempfehlung



15.07.2025 / 08:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

GBC startet Research-Coverage der naoo AG mit Kursziel 28,48 EUR (26,50 CHF) und Kaufempfehlung

Innovatives Technologieunternehmen mit «KI-getriebener Social-Media-Plattform der neuesten Generation»

Wachstumstreiber: Verzahnung der Plattform mit lokalem Handel und verstärkter Einsatz von KI-Technologie in der Plattform

Synergien der Plattform mit eigener Influencer-Marketing-Agentur und erfolgreiche Buy & Build-Strategie eröffnen hohes Wachstums- und Ertragspotenzial

Dynamisches Umsatzwachstum erwartet auf rd. 48,3 Mio. CHF im Jahr 2027 und rd. 100,6 Mio. CHF in 2028 (2024: Umsatz 0,4 Mio. CHF)

Zürich, 15. Juli 2025 – Die Analysten der GBC AG haben die Coverage der naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU) aufgenommen. In einer umfassenden Erststudie (Initialstudie) empfehlen sie die naoo-Aktie zum «Kauf» und nennen ein Kursziel von 28,48 EUR (bzw. 26,50 CHF). Dies bedeutet ein Kurspotenzial von mehr als 300 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,75 Euro (Schlusskurs 14.07.2025). Die fortlaufende Research-Berichterstattung zur naoo AG mit regelmässigen Updatestudien und Analysteneinschätzungen ist damit gestartet.

In der GBC Reseach-Studie wird naoo als «Plattform der neuesten Generation im Bereich KI-basierter Social-Media-Technologie» eingestuft. naoo ist demnach die erste Social-Media-Plattform, die einen hohen Gamification- und Loyalty-Fokus vereint. Als besonderen Vorteil von naoo sehen die GBC-Analysten die starke Verzahnung der naoo-Plattform mit dem lokalen Handel als Vertriebs- und Marketingkanal für Businesskunden. Weitere starke Wachstumstreiber sind laut Studie der zunehmende Einsatz von KI-Technologien in der Digitalplattform und verstärkte Synergien mit der kürzlich übernommenen Influencer-Marketing-Agentur Kingfluencers. Zusätzliche Potenziale eröffneten zudem die Umsetzung der verfolgten Buy-and-Build-Strategie und das unverändert signifikante Wachstum des Social Media-Marktes insgesamt.

Für die kommenden Jahre prognostizieren die Analysten von GBC entsprechend für naoo ein dynamisches Umsatzwachstum. Die Erlöse sollen von rd. 0,4 Mio. CHF im vergangenen Geschäftsjahr 2024 auf rd. 48,3 Mio. CHF im Jahr 2027 rasant ansteigen und sich im Folgejahr 2028 nochmals auf rd. 100,6 Mio. CHF mehr als verdoppeln, wobei für diese Geschäftsperiode ein EBIT von rd. 17,5 Mio. CHF und ein Nettoergebnis von gut 15,0 Mio. CHF erwartet werden. Basierend auf der erwarteten dynamischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung bewerten die GBC-Analysten im Rahmen ihrer kürzlich veröffentlichten Initialstudie die naoo-Aktie mit dem Rating Kaufen und einem Kursziel von 26,50 CHF.

Die vollständige Research-Studie ist aufrufbar unter: https://naoo.com/s/20250714_naoo_Initial_Coverage.pdf auf der naoo-IR-Seite

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com

Kontakt:

Medien und Investoren

Karl Fleetwood, Head of Operations, karl.fleetwood@naoo.com

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

Fax: +49 (0) 69 905505-77

Mobil: +49 (0) 178 2060388

E-Mail amuehlhaus@edicto.de

http://www.edicto.de

Benutzerinnen und Benutzer

Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com

15.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)

2169682 15.07.2025 CET/CEST