DocMorris AG / Schlagwort(e): Sonstiges

gematik verlängert DocMorris CardLink Zulassung bis Januar 2027



15.07.2025 / 07:00 CET/CEST





Frauenfeld, 15. Juli 2025

Medienmitteilung

gematik verlängert DocMorris CardLink Zulassung bis Januar 2027

Zulassungsverlängerung gewährleistet nahtlosen Übergang zur Nachfolgetechnologie PoPP

gematik wird kontaktlose Nutzung der eGK ohne PIN auch im Kontext von PoPP ermöglichen

Die gematik hat die Produktzulassung für die CardLink Lösung von DocMorris bis Ende Januar 2027 verlängert. Patientinnen und Patienten können ihre E-Rezepte somit weiterhin mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und der DocMorris App einlösen, während gleichzeitig ein nahtloser Übergang zur Nachfolgetechnologie PoPP (Proof of Patient Presence) sichergestellt ist.

«Wir begrüssen, dass die gematik mit allen Beteiligten frühzeitig eine Übergangsregelung für die volldigitale E-Rezept-Einlösung bis zur deutschlandweiten Einführung von PoPP gefunden hat. Durch die Ermöglichung der kontaktlosen Nutzung der eGK ohne PIN auch im Kontext von PoPP können unsere Kundinnen und Kunden auch zukünftig auf erlernte Einlösewege für ihre E-Rezepte vertrauen», so Walter Hess, CEO DocMorris.

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frank-reich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Ende der Medienmitteilungen



2169628 15.07.2025 CET/CEST